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В Украине продлили санкции против "дочек" российских банков

Сегодня, 19:40

Срок действия ограничительных мер СНБО составляет два года

Фото: Getty Images
В Украине продлили санкции против "дочек" российских банков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/279/40b/5c927940bd915.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/279/40b/5c927940bd915.jpg Финансы Срок действия ограничительных мер СНБО составляет два года

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил санкции в отношении украинских "дочек" государственных банков России – Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и "БМ-2018" (ранее – БМ Банк).

Решение СНБО от 19 марта введено в действие указом президента Петра Порошенко.

В дополнении к документу говорится, что из указанных "дочек" запрещено выводить капитал за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц.

Срок действия санкций – два года.

Напомним, в марте 2018 года Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков сроком на один год. Санкции предусматривают запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

19 марта Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против лиц и компаний, причастных к агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе. По предложению Кабинета министров, Службы безопасности и Национального банка ограничительные меры касаются 294 юридических и 848 физических лиц.

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Тег Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк

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