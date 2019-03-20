В Украине продлили санкции против "дочек" российских банков
Срок действия ограничительных мер СНБО составляет два года
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил санкции в отношении украинских "дочек" государственных банков России – Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и "БМ-2018" (ранее – БМ Банк).
Решение СНБО от 19 марта введено в действие указом президента Петра Порошенко.
В дополнении к документу говорится, что из указанных "дочек" запрещено выводить капитал за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц.
Срок действия санкций – два года.
Напомним, в марте 2018 года Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков сроком на один год. Санкции предусматривают запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.
19 марта Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против лиц и компаний, причастных к агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе. По предложению Кабинета министров, Службы безопасности и Национального банка ограничительные меры касаются 294 юридических и 848 физических лиц.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украине продлили санкции против "дочек" российских банков". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"