В Украине расширился список банков с Google Pay

К сервису присоединились еще семь финучреждений

Семь банков в Украине начали поддерживать платежный сервис Google Pay. Об этом сообщается на сайте сервиса.

В список банков, которые подключили услугу, вошли МТБ Банк, Альтбанк, Мисто Банк, Юнекс Банк Акордбанк, Радабанк, Креди Агриколь Банк.

Кроме них, Google Pay уже работает для клиентов ПриватБанка, Ощадбанка, УкрCиббанка, Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ), Банка Пивденный, Таскомбанка, Монобанка, Альфа-Банка, банка "Восток" и ОТП Банка.

В ноябре 2017 года компания Google запустила в Украине новый сервис для бесконтактной оплаты – Google Pay. С осени 2017 года к этой технологии присоединились несколько украинских банков.

При этом все больше украинцев отдают предпочтение бесконтактным способам оплаты, так как это значительно экономит время. Согласно данным НБУ, в Украине количество бесконтактных операций выросло до 38,6%. К тому же, 90% украинцев называют смартфон любимым гаджетом.По недавней статистике доля операционной системы Android в Украине составляет более 65%.

Оплата услуг и покупок в Google Pay происходит быстро и безопасно. Так, если украденную наличку вернуть практически невозможно, то рассчитаться через Google Pay может только непосредственно сам владелец телефона и карты, что минимизирует риски стать жертвой мошенников.