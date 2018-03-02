Быстро, удобно и безопасно: как в Украине работает сервис бесконтактной оплаты Google Pay

Оплатить покупки можно всего за несколько секунд, просто приложив телефон к терминалу

В ноябре 2017 года компания Google запустила в Украине новый сервис для бесконтактной оплаты – Google Pay. С осени 2017 года к этой технологии присоединились несколько украинских банков. В декабре к ней подключился один из крупнейших частных банков в стране – Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ).

К слову, Украина стала 15 страной, в которой начал работать Google Pay. Этот сервис появился в мире в 2015 году и сейчас доступен в 14 странах, среди которых Сингапур, Гонконг, Япония, США, Великобритания и другие.

Как работает Google Pay

Google Pay (G Pay) – очень простое в использовании приложение, с помощью которого можно оплатить покупки через терминал, даже не доставая банковскую карту. Работает приложение на смартфонах с операционной системой Android 4.4 и выше, оснащенных технологией бесконтактной связи – чипом NFC (Near field communication).

"Запуск платежного сервиса Google Pay в Украине свидетельствует о высоком уровне развития технологического рынка страны и об интеграции Украины в глобальную карту инновационных решений и изобретений", – поясняет председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.

Клиенты ПУМБ, могут воспользоваться нашумевшей инновацией за считанные минуты. Так, для этого нужно скачать приложение Google Pay в Google Play Market и установить его на свой гаджет. Далее, все что вам потребуется, это запустить приложение и ввести данные своей банковской карточки.

После этих простых операций можно рассчитываться в кафе, ресторанах, супермаркетах и транспорте с помощью мобильного телефона. Для этого нужно просто приложить телефон к бесконтактному терминалу на кассе или турникету в метро. Это существенно облегчает задачу как покупателям, так и продавцам – не нужно искать мелочь, отсчитывать точную сумму, и ждать, пока дадут сдачу. А в случае транспортом избавляет от очередей, покупки проездных, а также лишнего в карманах.

Почему это удобно

Все больше украинцев отдают предпочтение бесконтактным способам оплаты, так как это значительно экономит время. Согласно последним данным НБУ, в Украине количество бесконтактных операций выросло до 38,6%.



К тому же, 90% украинцев называют смартфон любимым гаджетом.По недавней статистике доля операционной системы Android в Украине составляет более 65%.

Кроме того, благодаря приложению Google Pay оплата услуг и покупок происходит намного быстрее и безопаснее. Так, если украденную наличку вернуть практически невозможно, то рассчитаться через Google Pay может только непосредственно сам владелец телефона и карты, что минимизирует риски стать жертвой мошенников.