В Украине рекордно выросло количество налички

Сегодня, 15:36

Вкладчики массово снимают средства с банковских счетов


В Украине рекордно увеличилось количество наличных гривен. Только за апрель 2018 года налички в стране стало больше на 5%. Всего "на руках" у украинцев находится уже 400 млрд гривен, подсчитал Национальный банк Украины.

В Нацбанке пояснили, что такой рост вызван тем, что денежный оборот вне банков увеличился – вкладчики массово снимают средства со счетов, в том числе, депозитных.

Если общую сумму наличных гривен разделить на всех граждан страны, получится, что каждый украинец условно "владеет" почти 10 млн гривен.

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Тем временем, Европа постепенно переходит на безналичный расчетПри этом, по числу транзакций наличными лидерами являются южные страны еврозоны – от Португалии до Кипра, – а также Германия, Австрия и Словения (80% или более). Ограничения на расчеты наличкой также вводит Австралия – местные власти таким образом рассчитывают справиться с "табачной мафией".

Как известно, в Украине тоже активно развивается безналичная экономика. При этом с 2017 года Нацбанк Украины ввел ограничение наличных расчетов на уровне 50 тыс. гривен. До этого лимит составлял 150 тыс. гривен.
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"Сегодня"

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