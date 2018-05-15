В Украине рекордно выросло количество налички

В Украине рекордно увеличилось количество наличных гривен. Только за апрель 2018 года налички в стране стало больше на 5%. Всего "на руках" у украинцев находится уже 400 млрд гривен, подсчитал Национальный банк Украины.

В Нацбанке пояснили, что такой рост вызван тем, что денежный оборот вне банков увеличился – вкладчики массово снимают средства со счетов, в том числе, депозитных.

Если общую сумму наличных гривен разделить на всех граждан страны, получится, что каждый украинец условно "владеет" почти 10 млн гривен.

Тем временем, Европа постепенно переходит на безналичный расчет. При этом, по числу транзакций наличными лидерами являются южные страны еврозоны – от Португалии до Кипра, – а также Германия, Австрия и Словения (80% или более). Ограничения на расчеты наличкой также вводит Австралия – местные власти таким образом рассчитывают справиться с "табачной мафией".

Как известно, в Украине тоже активно развивается безналичная экономика. При этом с 2017 года Нацбанк Украины ввел ограничение наличных расчетов на уровне 50 тыс. гривен. До этого лимит составлял 150 тыс. гривен.