В Украине собрались ужесточить лимит на расчеты наличкой

Предложенные Нацбанком изменения коснутся далеко не всех

Фото: пресс-центр НБУ

В Украине собрались ужесточить лимит на расчеты наличкой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/80c/a32/5c580ca32bb09.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/80c/a32/5c580ca32bb09.jpg 2019-02-28T13:10:00+02:00 Финансы Предложенные Нацбанком изменения коснутся далеко не всех

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал проект постановления, которым предлагается в отдельных случаях снизить лимит на расчеты наличными, который сейчас составляет 50 тысяч гривен.

Документ предусматривает снижение максимальной суммы для предпринимателей, которые рассчитываются с физическими лицами, с нынешних 50 тысяч грн до 15 тысяч грн. В проекте постановления это описано как "установление ... в размере 10% от суммы, установленной для финансовых операций с наличными, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу".

При этом лимит расчетов "наличкой" физических лиц с предпринимателями останется без изменений – 50 тысяч гривен.

Также предлагается ограничить до 15 тысяч грн наличные расчеты физлиц, получивших деньги под отчет для выполнения отдельных гражданско-правовых действий от имени и за счет субъекта хозяйствования.

В НБУ считают, что такие шаги позволят "сузить сферу использования наличных", а также помогут вывести экономику из тени.

Пока что предложение находится на стадии обсуждения. Замечания к проекту постановления Нацбанк собирается принимать до 27 мата 2019 года.

Напомним, ранее НБУ разрешил украинским предприятиям выплачивать зарплаты более 50 тысяч гривен наличными. Юристы объяснили сайту "Сегодня", что это никоим образом не освобождает бизнес от уплаты налогов, а потому не приведет к всплеску "черных зарплат".

Безналичный расчет в Украине приобретает все большую популярность. Вместе с тем, участились случаи дополнительной комиссии при оплате товаров и услуг карточкой:

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