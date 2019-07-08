В Украине стало меньше наличных – ICU

Эксперт рассказал, какие купюры предпочитают использовать украинцы

Фото из архива "Сегодня".

Пока украинцы переходят на безнал, в стране падает оборот наличности. Так, за первое полугодие 2019 года наличной гривни по стоимости стало меньше на 2%, а по количеству — на 4,5% меньше.

"Наличной гривны в обращении стало меньше. За первое полугодие 2019 – на 2%, а по количеству – на 4,5% меньше. И если 500-гривневых банкнот становится все больше, то сотни и пятидесятками все менее частые гости в кошельках (и будем откровенны, под матрасами) украинцев", – подсчитал финансовый аналитик ICU Михайло Демкив на своей странице в Twitter.

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"Сейчас купюры в 20, 50, 100 грн теряют популярность, их количество сокращается. Так, полтинников стало на 42% меньше, чем в 2015-м. А пятисотки составляют более половины от всех напечатанных гривен в обращении за счет высокого номинала. Они популярны для накоплений, крупных расчетов", — уточнил Демкив новостям "Сегодня".

Но будущее за безналом, уверен эксперт, вопрос в том, кто создаст условия для платежей — банки или, скажем, соцсети или операторы мобильной связи.

Подробнее о том, чего ждать от финансового и валютного рынков в ближайшие месяцы, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал".

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение изменить банкнотно-монетный ряд. Теперь в Украине появится купюра 1000 гривен, мелкие монеты выйдут из оборота, а 1, 2, 5 и 10 гривен постепенно станут металлическими:

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