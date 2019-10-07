В Украине существенно подорожал доллар: официальный курс

Фото: REUTERS/Lee Jae-Won

На вторник, 8 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

07.10 08.10 Изменение 1 доллар США 24,61 грн 24,87 грн + 0,26

Таким образом, по сравнению со значениями 7 октября курс доллара вырос на 26 копеек и фактически вернулся на уровень конца прошлой недели. За последние семь дней – с 1 по 8 октября – гривня ослабла по отношению к доллару уже на 79 копеек.

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Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб ранее объяснил, почему в Украине подорожал доллар и рассказал, какого курса ждать в ближайшие дни. По мнению специалиста, Украину ждет новый скачок "зеленого".

Напомним, новости "Сегодня" призывают украинцев быть внимательными при купле-продаже валюты в небанковских обменниках – есть высокий риск стать жертвой мошенников. О трех самых популярных схемах обмана мы рассказали в сюжете:

ТОП-3 аферы в обменниках Видео: Сегодня

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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