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В Украине уничтожили миллионы банкнот

4 июля, 17:14

Количество утилизированных купюр по сравнению с прошлым годом сократилось

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины, недавно анонсировавший появление банкноты в 1000 гривен, по итогам января-мая 2019 года утилизировал 263,6 млн банкнот, что на 6,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство "Українські новини" со ссылкой на регулятор.

В денежном эквиваленте указанное количество, наоборот, увеличилось на 13,8% – до 23,1 млрд гривен.

За пять месяцев были утилизированы банкноты таких номиналов:

  • 1 гривня – 18,9 млн штук на сумму 18,9 млн гривен;
  • 2 гривни – 11,4 млн штук на сумму 22,7 млн гривен;
  • 5 гривен – 20,2 млн штук на сумму 101,2 млн гривен;
  • 10 гривен – 29 млн штук на сумму 290,1 млн гривен;
  • 20 гривен – 23,6 млн штук на сумму 471,5 млн гривен;
  • 50 гривен – 47,2 штук на сумму 2,36 млрд гривен;
  • 100 гривен – 51,5 млн штук на сумму 5,15 млрд гривен;
  • 200 гривен – 54,1 млн штук на сумму 10,83 млрд гривен;
  • 500 гривен – 7,7 млн штук на сумму 3,84 млрд гривен.

В НБУ добавили, что изъятые из обращения изношенные банкноты подлежат уничтожению. Утилизация происходит полностью в автоматическом режиме в региональных подразделениях Национального банка и Центральном хранилище, которое находится в Киеве.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Нацбанк утилизировал 663 млн банкнот на 47,4 млрд гривен, а годом ранее –  795,7 млн банкнот на 50,58 млрд гривен.

Съемочная группа "Сегодня" стала первой за всю историю работы хранилища регулятора, кому позволили увидеть закрытый процесс уничтожения гривни.

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Тег деньги, НБУ, утилизация, купюры

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