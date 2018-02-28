В Украине упал курс доллара и евро

На сегодня, 28 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,94 грн;

1 евро – 33,14 грн;

10 российских рублей – 4,84 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, понизился на шесть копеек и опустился ниже психологической отметки в 27 грн. Ранее международный эксперт Андерс Аслунд назвал главную опасность для гривни, которая может привести к заметному скачку курса доллара в Украине.

Курс евро упал на 13 копеек. Стоимость 10 российских рублей повысилась на две копейки.

Во вторник, 27 февраля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украине понизился на 10 копеек в покупке и на девять в продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,89/26,92 грн. Стоимость евро установилась на отметках 33/33,03 грн, упав на 18-19 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

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Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".