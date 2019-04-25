В Украине впервые за два года снизили учетную ставку

Нацбанк объявил начало нового цикла

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 17,5% годовых. Решение вступает в силу с 26 апреля 2019 года.

НБУ снижает учетную ставку впервые за два года. Ранее регулятор четыре раза подряд сохранял ставку на уровне 18% - самом высоком среди стран Восточной Европы, чтобы обеспечить снижение инфляции. Цикл повышения ставки в целом длился с мая 2017 года.

"Сейчас устойчивая тенденция к замедлению инфляции до цели 5% позволяет Национальному банку начать цикл снижения учетной ставки. Вместе с тем правления видит риски, реализация которых может этому помешать", – заявил глава НБУ Яков Смолий, объясняя решение Нацбанка.

Так, в марте 2019 инфляция продолжила замедлилась до 8,6% в годовом измерении. Базовая инфляция снизилась даже стремительнее, чем ожидалось ранее – до 7,6%.

"Это свидетельствует о том, что фундаментальный инфляционное давление в начале года продолжил ослабляться. Начиная цикл понижения учетной ставки, правление НБУ отмечает, что дальнейшие шаги будут зависеть от реализации инфляционных рисков и улучшения инфляционных ожиданий", - добавил глава НБУ.

Ранее в НБУ уже озвучивали условие снижения учетной ставки.

Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков также определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования.

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