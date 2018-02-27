В Украине выпустили монету с дельфином

Все памятные монеты в серии состоят из серебра 925-й пробы

Национальный банк Украины (НБУ) с сегодняшнего дня, 27 февраля, ввел в обращение памятную монету "Дельфин". Монета входит в серию "Фауна в памятниках культуры Украины".

"Дельфин", как и все монеты в серии, состоит из серебра 925-й пробы.

Номинал монеты – 5 гривен, а розничная стоимость - 613 гривен.

На аверсе монеты вытеснена с использованием локальной позолоты фибула, металлическая застежка-украшение в виде дельфина с Ногайчинского сарматского кургана I века до н.э. Слева на реверсе монеты на зеркальном фоне изображен дельфин и стилизованные волны, справа от которых расположена вертикальная надпись "Дельфин".

Напомним, в 2018 году Нацбанк планировал презентовать три монеты из серии, посвященной Вооруженным силам Украины. Одна из них уже выпущена в январе – это монета "Защитникам Донецкого аэропорта". Она выполнена из сплава на основе цинка и выпущена в 1 млн экземпляров.

Ранее в Нацбанке отмечали, что интерес к украинским памятным монетам растет. В банках замечают стабильно высокий спрос на банковские монеты со стороны покупателей. По словам банкиров, сувенирная продукция становится все популярнее с каждым годом.

Ежегодно в обращение в Украине вводится более 40 памятных монет. При этом украинцы стали чаще покупать памятные монеты НБУ онлайн. С помощью интернета физлица могут мониторить, какие монеты появятся в продаже в ближайшее время, оставлять заказ и получать его в пункте выдачи.