В Украине закрывается еще один банк

Сегодня, 12:32

Решение о сдаче лицензии приняло само финансовое учреждение

Фото: Jeff Djevdet / Flickr
Фото: Jeff Djevdet / Flickr

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у DV Bank. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

DV Bank сам ринял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица, подчеркнули в НБУ.

Это уже пятый банк, который принял такое решение. До этого добровольно прекратить банковскую деятельность захотели "Финансовый партнер", Апекс-Банк, Промышленно-финансовый банк и Кредит Оптима Банк.

Также в марте 2018 года решение сдать лицензию принял попавший под санкции БМ Банк.

Кроме того, весной 2018 года сообщалось, что российский банк ВТБ планирует свернуть бизнес украинской "дочки" до минимума, оставив лишь одно отделение.

Как ранее отмечали в Нацбанке, банкротства крупных банков в Украине больше не ожидаются. Регулятор неоднократно подчеркивал, что малые банки, акционеры которых не смогут предоставить дополнительный капитал, смогут вернуть НБУ банковскую лицензию и продолжить финансовую деятельность в другом статусе. 
банки, лицензия, ликвидация, DV Bank

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"Сегодня"

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