НБУ принял решение по санкциям против российских банков

Сегодня, 18:46

Под санкции, действие которых истекает 16 марта, ранее попали четыре банка с российским капиталом

Фото: theformat.com.ua
Фото: theformat.com.ua

Национальный банк Украины (НБУ) продлил санкции в отношении четырех банков с российским капиталом, работающих в Украине во исполнение соответствующего решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях от 1 марта 2018 года.

Таким образом, санкции продлены еще на год, до 16 марта 2019 года, для таких банков с российским капиталом:

  • Сбербанк;
  • Проминвестбанк;
  • ВТБ Банк;
  • БМ Банк.

В НБУ уточнили, что речь идет о запрете этим банкам осуществлять любые финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц.

"Санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках. Они также делают невозможным вывод этими банками капиталов из Украины в пользу материнских банков и других связанных с ними лиц", – объяснили принятые меры в Нацбанке.

Ранее в НБУ отмечали, что решение о продлении санкций против российских банков в Украине принимается СНБО и вводится в действие указом президента Украины.

Как известно, президент Петр Порошенко отметил, что санкции против банков с российским капиталом действенные, и их следует продолжать.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 16 марта 2017 года своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков сроком на 1 год. Санкции предусматривают запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

НБУ ожидал, что "дочки" российских банков купят новые инвесторы либо они постепенно свернут деятельность в Украине. В декабре 2017 года Sberbank Europe AG (дочерняя компания Сбербанка России) завершила сделку по продаже акций украинского VS Bank группе "ТАС".

Остальные структуры остаются в собственности российских государственных банков.

Сам российский Сбербанк 27 марта 2017 года объявил о продаже 100% акций главной украинской "дочки" – Сбербанка России – консорциуму инвесторов, куда должен был войти латвийский Norvik Banka. Но позже замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Norvik Banka исключен из сделки. Уже в сентябре 2017 года в НБУ заявили, что на покупку российского Сбербанка в Украине появился новый покупатель-нерезидент. Замглавы НБУ Екатерина Рожкова тогда не уточнила данные потенциального покупателя.
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"Сегодня"

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