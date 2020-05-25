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В Украине заметно подорожали доллар и евро: курс НБУ

25 мая, 16:09

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 26 мая

На вторник, 26 мая, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

25.0526.05Изменение
1 доллар США26,76 грн26,87 грн+ 0,11

Таким образом, по сравнению со значениями 25 мая курс доллара вырос на 11 копееку после снижения на копейку в предыдущий банковский день. За неделю – с 19 по 26 мая – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 12 копеек.

Курс евро на 26 мая при этом вырос на 15 копеек – с 29,17 до 29,32 гривни.

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В тренде
Режим ожидания: эксперт рассказал, что повлияет на курс доллара в Украине

Напомним, ранее рыночные аналитики рассказывали, какие факторы влияют на курс валют в Украине и как заработать на его скачках.

Кроме того, эксперты отметили, что доллар может заметно подорожать, если в 2020 году все же откроется туристический сезон. Тогда можно ожидать значительного спроса на валюту и даже ее дефицита. А о том, можно ли уже планировать поездки в популярную среди украинцев Италию, узнавайте из интервью с послом Украины в Италии Евгением Перелыгиным:

Посол Украины в Италии Видео: Сегодня
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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