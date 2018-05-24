В Украине запретили программное обеспечение "Московской биржи"

Санкции введены указом президента на три года

ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС" включено в обновленный список юридических лиц, к которым в Украине применяются санкции. Ограничения введены на три года.

В случае "Московской биржи" санкционный режим, помимо блокировки активов, ограничения торговых операций, предполагает также запрет передачи технологий и прав интеллектуальной собственности. То есть украинским компаниям запрещено использовать в своей деятельности электронные торговые системы "ПО Plaza" и "ПО Forts".

Кроме того, среди санкционных мер для "Московской биржи" – ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, использование телекоммуникационных сетей общего пользования.

На днях президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против России.Также Кабинету министров Украины поручено подать в месячный срок предложения о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры применения, реализации и мониторинга санкций.

"Московская биржа" ранее владела крупными долями в двух из трех ведущих украинских фондовых биржах – ПФТС и "Украинская биржа", а программное обеспечение "МосБиржи" выступало основой для ПО украинских площадок. "Московская биржа" в 2016 году вышла из капитала украинских бирж, однако представители регулятора – Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины – высказывают опасения, что ПО украинских площадок по-прежнему зависит от "МосБиржи".

Напомним, апрельские санкции США ударили по российским олигархам.