В Украине запретили программное обеспечение "Московской биржи"

Сегодня, 15:13

Санкции введены указом президента на три года

Фото: moex.com
Фото: moex.com

ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС" включено в обновленный список юридических лиц, к которым в Украине применяются санкции. Ограничения введены на три года.

В случае "Московской биржи" санкционный режим, помимо блокировки активов, ограничения торговых операций, предполагает также запрет передачи технологий и прав интеллектуальной собственности. То есть украинским компаниям запрещено использовать в своей деятельности электронные торговые системы "ПО Plaza" и "ПО Forts".

Кроме того, среди санкционных мер для "Московской биржи" – ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, использование телекоммуникационных сетей общего пользования.

На днях президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против России.Также Кабинету министров Украины поручено подать в месячный срок предложения о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры применения, реализации и мониторинга санкций.

"Московская биржа" ранее владела крупными долями в двух из трех ведущих украинских фондовых биржах – ПФТС и "Украинская биржа", а программное обеспечение "МосБиржи" выступало основой для ПО украинских площадок. "Московская биржа" в 2016 году вышла из капитала украинских бирж, однако представители регулятора – Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины – высказывают опасения, что ПО украинских площадок по-прежнему зависит от "МосБиржи".

Напомним, апрельские санкции США ударили по российским олигархам.
санкции, биржи, биржа, пфтс, московская биржа

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине запретили программное обеспечение "Московской биржи"". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...