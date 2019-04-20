В Украине зарегистрировали первый выпуск облигаций по правилам ЕС

В НКЦБФР назвали это событие "знаковым для рынка"

Фото: Pixabay

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала первую эмиссию корпоративных облигаций украинского эмитента по новым правилам, адаптированным к стандартам Европейского Союза (ЕС), сообщает пресс-служба НКЦБФР.

По данным Комиссии, зарегистрированы две серии публичных облигаций.

Член НКЦБФР Максим Либанов назвал это событие "знаковым для рынка".

"Проспект облигаций предоставляет потенциальному инвестору, даже без специализированной квалификации, достаточное представление о деталях эмиссии, чтобы принять самостоятельное и, особенно важно, обоснованное решение. Новые требования сделают рынок ценных бумаг в Украине прозрачнее, а значит более безопасным для инвестора", – сказал он.

Ранее НКЦБФР предупредила украинцев о возможном мошенничестве и назвала 10 признаков фиктивности инвестиционного проекта или финансовых операций. Их определили на основе анализа существующих и уже прекращенных сомнительных проектов.

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