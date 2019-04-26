В Украине завершили ликвидацию еще одного банка

Выплаты вкладчикам уже завершились, сообщили в Фонде гарантирования вкладов

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию Смартбанка, информирует 26 апреля пресс-служба Фонда.

В сообщении говорится, что 24 апреля были поданы документы государственному регистратору для прекращения деятельности банка как юридического лица в Едином государственном реестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований.

"Полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора публичного акционерного общества "Смартбанк" прекращено", – отмечает ФГВФЛ.

В пресс-службе также сообщили о завершении выплат гарантированных сумм вкладчикам этого банка.

Напомним, Смартбанк работал в Украине с 2010 года. В марте 2016-го он был признан неплатежеспособным, а в июле того же года Нацбанк Украины отозвал у него лицензию.

В ФГВФЛ сообщали, что около 867 тыс. человек пострадали от "банкопада" в 2014 году и обратились в Фонд. В течение пяти лет клиенты получили около 26,3 млрд грн возмещений. По состоянию на 1 марта 2019 года госкомпенсации получили 438 тыс. украинцев и иностранцев, депозиты которых находились в банках, признанных неплатежеспособными в 2014-м.

Ранее в апреле Фонд сообщил о завершении ликвидации банка "Даниэль".

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