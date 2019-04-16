В Украине завершили ликвидацию банка-банкрота

Выплаты вкладчикам уже остановлены, отчитались в Фонде гарантирования

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам банка "Даниэль". Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"12 апреля 2019 года уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию банка "Даниэль" представило документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", – отчитались в ФГВФЛ.

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Согласно закону Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день представления документов для внесения в реестр записи о ликвидации банка как юридического лица.

Напомним, банк был основан в 2003 году. В 2014 году банк "Даниэль" признали неплатежеспособным и ввели в него временную администрацию. Проблемы банка решить не удалось, и началась его ликвидация.

Как известно, по данным ФГВФЛ, в кризис-2014 пострадали от банкопада и обратились в Фонд около 867 тыс. человек. В течение пяти лет — с 2014-го по 2018-й — клиенты получили около 26,3 млрд грн возмещений. По состоянию на 1 марта 2019 года госкомпенсации получили 438 тыс. украинцев и иностранцев, депозиты которых находились в банках, признанных неплатежеспособными в 2014-м.

При этом ранее Фонд гарантирования назвал ТОП-5 мошеннических схем по выводу денег из украинских банков.

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