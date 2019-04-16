Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

В Украине завершили ликвидацию банка-банкрота

Сегодня, 09:54

Выплаты вкладчикам уже остановлены, отчитались в Фонде гарантирования

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам банка "Даниэль". Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"12 апреля 2019 года уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию банка "Даниэль"  представило документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", – отчитались в ФГВФЛ.

Читайте также

Согласно закону Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день представления документов для внесения в реестр записи о ликвидации банка как юридического лица.

Напомним, банк был основан в 2003 году. В 2014 году банк "Даниэль" признали неплатежеспособным и ввели в него временную администрацию. Проблемы банка решить не удалось, и началась его ликвидация.

Как известно, по данным  ФГВФЛ, в кризис-2014 пострадали от банкопада и обратились в Фонд около 867 тыс. человек. В течение пяти лет — с 2014-го по 2018-й — клиенты получили около 26,3 млрд грн возмещений. По состоянию на 1 марта 2019 года госкомпенсации получили 438 тыс. украинцев и иностранцев, депозиты которых находились в банках, признанных неплатежеспособными в 2014-м.

При этом ранее Фонд гарантирования назвал ТОП-5 мошеннических схем по выводу денег из украинских банков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег банк, банки, ликвидация, даниэль, фонд гарантирования вкладов, ФГВФЛ

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине завершили ликвидацию банка-банкрота". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские банки закрыли десятки отделений: квартальные итоги

13 апреля, 06:06

Наибольшее количество отделений закрыл Ощадбанк

В Украине проверили сотни обменных пунктов: названо число "нелегалов"

14 апреля, 06:00

Проверки прошли в первом квартале 2019 года

Украинцы стали "уносить" депозиты из банков

10 апреля, 11:08

Динамика ухудшилась в марте, но показатели с начала года остались оптимистичными

"Люди забирают деньги из банковской системы": названы причины сокращения депозитов

11 апреля, 08:58

Предприниматели в марте уменьшили накопления на банковских счетах

С мая в Украине добавят правила для субсидий

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Разоблачение Пеле. Фальшивый Король футбола?

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом

Приватбанк вовсю блокирует счета украинцам. Разблокировать сложно

В Сеть выложили "скандально-вульгарный" клип Пугачевой

Путин не остановится: разведка США дала прогноз

Чиновницы из Киева самодовольно засветились на Мальдивах

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию
Загрузка...

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Сегодня, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Реформа фискальной службы в четвертый раз: когда начнется и что изменится

Вчера, 07:38

Очередную попытку разделить ГФС на налоговую и таможенную службы контролирует МВФ

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

14 апреля, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?