В Венесуэле цены с начала года выросли на 10600%

Сегодня, 00:44

Инфляция в стране может достичь 1 млн процентов к концу года

фото AFP
фото AFP

В Венесуэле рост цен с начала года составил 10664%, сообщил в твиттере глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман.

"В июле инфляция составила 125%, ежедневная – 2,7%, с начала года – 10664,7%, в годовом исчислении – 82766%, – написал Гусман. – Вот причина, по которой венесуэльцы протестуют на улицах. Никакими зарплатами и их повышением нельзя сдержать эту гиперинфляцию".

Национальная ассамблея находится под контролем оппозиции. Официальные данные о росте цен в Венесуэле не публикуются уже несколько лет. 

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Согласно прогнозам МВФ, инфляция в Венесуэле может достичь 1 млн процентов к концу года.

В августе власти страны собираются провести деноминацию, убрав с купюр пять нулей, и привязать новую валюту – суверенный боливар – к венесуэльской криптовалюте петро. Стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости барреля добываемой в стране нефти.

Напомним, в мае 2018 года инфляция в Венесуэле превысила 24 500% в годовом исчислении.

Правительство Венесуэлы в апреле-2018 в очередной раз подняло минимальную зарплату. С учетом средств, выделяемых на приобретение продовольственных товаров, минимальный гарантированный доход работающего гражданина составил 2,55 млн боливаров. В то же время, согласно подсчетам экспертов из неправительственных организаций, стоимость продуктового набора на месяц для семьи из трех человек составила 120 миллионов боливаров.

Тяжелое положение в стране вынуждает многих граждан Боливарианской Республики эмигрировать. В настоящее время только на территории соседней Колумбии находятся более 800 тыс. венесуэльцев.

При этом президент страны Николас Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не объявит дефолт. По мнению Мадуро, страна является жертвой "экономического преследования", несмотря на доскональное выполнение ею всех обязательств по внешним выплатам.
цены, инфляция, Венесуэла, рост

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Источник:

"Сегодня"

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