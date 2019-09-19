Закон о рынке земли может повлиять на курс доллара: эксперт объяснил детали

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Курс гривни в 2019 году все-таки преодолел отметку в 25 гривен за доллар в сторону снижения. При этом гривня может продолжать укрепляться и дальше. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

"Я уже говорил, что этот год нетипичный, и очень вероятно, что сильной сезонной девальвации не будет. Возможно, будет несильная девальвация. Мой прогноз – 26,5 грн на конец года. Но это базовый прогноз. Он может отличаться и в одну, и в другую сторону. Если в страну по-прежнему будут заходить деньги нерезидентов и не будут выводиться, а Нацбанк будет позволять ревальвацию гривни и дальше, доллар может продолжать дешеветь", – говорит Козак.

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Кроме того, к существенному усилению гривни может привести принятие закона о рынке земли и честная приватизация, считает эксперт.

"Если закон позволит покупать землю иностранцам, они будут заводить в Украину миллиарды долларов и здесь менять их на гривню, чтобы купить землю. Также если будет честная приватизация и бизнес – иностранный и украинский – начнет завозить деньги из-за границы или брать дешевые кредиты в иностранных банках. Приток валюты может вырасти очень существенно. И, если НБУ будет продолжать такую же политику, то мы можем увидеть и доллар по 20 грн. Конечно, в этом году рынок земли еще не откроют. Но рынок играет с опережением. Если мы будем понимать, что завтра в страну пойдут эшелоны долларов, то банки начнут избавляться от долларов уже сегодня, потому что завтра доллар будет дешевле. То есть финансовые учреждения играют на опережение, и они будут избавляться от доллара заранее. То же будут делать и граждане. И в результате курс опустится", – считает Козак.

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