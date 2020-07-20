"Зависит от НБУ": эксперт рассказал, как сильно взлетит курс доллара

Доллар после заметного роста в официальных курсах НБУ 20 июля на межбанковском валютном рынке Украины торгуется на уровне 27,52 гривни за доллар. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Рынок продолжает отыгрывать назначение нового главы НБУ и возросшие инфляционные и девальвационные ожидания. В свою очередь бездействие регулятора, который не выходил в конце прошлой недели с интервенциями, говорит о готовности к ослаблению гривни. Давление оказывают как нерезиденты, так и спекулянты", – объяснил Шевчишин.

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По его словам, сейчас рынок ждет выхода Нацбанка, чтобы определить новые границы торгового диапазона.

"И если на отрезке 27,5 гривен за доллар НБУ не выйдет с продажей валюты, то рынок может ее провалить и пойти к 28 гривен за доллар. Валютный рынок также ожидает завтрашнее размещение ОВГЗ, следит за новостями по короновирусу и мировыми тенденциями. Вероятно, в ближайшее время гривня будет испытывать на прочность уровень 27,5 гривен за доллар и без поддержки НБУ может сместиться в более высокий торговый горизонт", – прогнозирует специалист.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, ожидать ли обвала гривни. В целом аналитики прогнозируют сумбурную неделю на валютном рынке.

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