Ждать ли украинцам нового "банкопада": эксперт дал прогноз

Ситуация в банковском секторе изменилась, но некоторые проблемы остаются, предупредил специалист

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В мае в Украине началась ликвидация еще одного банка-банкрота. Однако единичные случаи выводов финучрежений с рынка не означают, что украинцам следует ждать нового "банкопада". Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

Эксперт напомнил, что в 2014-2015 годах произошло очищение финансовой системы.

"Слабые банки отсеялись, банки, из которых предыдущая власть вывела кучу денег, выведены с рынка. ... Экономических оснований для того, чтобы у нас происходило падение еще каких-то банков и выведение их с рынка, я не вижу, экономика Украины относительно стабильна", – считает Жалило.

Впрочем, сейчас, по его словам, ситуация тоже не беспроблемная.

"Но сегодня происходит следующая смена элит, и я не исключаю ситуации, когда кто-то из акционеров банков, возможно, захочет вывести капитал из страны. .... Я не исключаю ситуацию, когда могут быть определенные попытки давления на банки с тем, чтобы их целенаправленно вывести с рынка", – рассказал эксперт.

Жалило уточнил, что все же нынешние трудности не означают глобальных рисков для банковской системы страны, ведь система регулирования заметно улучшилась.

Конечно, с 2014 года система банковского регулирования существенно усовершенствовалась. Много негативных моментов было преодолено. Но если будет желание у собственников – в наших специфических правовых условиях они могут найти способы это сделать. Это сложный переходной процесс. Он, к сожалению, объективный. Эти риски нужно учитывать. Поэтому гарантировать, что у нас не будет факторов, которые приведут к необходимости вывода с рынка еще каких-то банков, я не берусь. Хотя такого "банкопада", как был в 2014-2015 годах, уже не будет. Собственно, у нас уже нечему "падать", – резюмировал Жалило.

Подробнее о ситуации с банками в Украине читайте завтра, 6 июня, в специальном материале на сайте "Сегодня".

Напомним, вкладчики обанкротившихся банков в Украине продолжают получать компенсации. Так, общая сумма выплаченных гарантированных средств по состоянию на 1 мая 2019 года составила 89,4 млрд гривен. Только за апрель было выплачено 45 млн гривен.

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