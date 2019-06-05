Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,21
30,59
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Ждать ли украинцам нового "банкопада": эксперт дал прогноз

5 июня, 18:18

Ситуация в банковском секторе изменилась, но некоторые проблемы остаются, предупредил специалист

Фото: Pixabay

В мае в Украине началась ликвидация еще одного банка-банкрота. Однако единичные случаи выводов финучрежений с рынка не означают, что украинцам следует ждать нового "банкопада". Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

Эксперт напомнил, что в 2014-2015 годах произошло очищение финансовой системы.

"Слабые банки отсеялись, банки, из которых предыдущая власть вывела кучу денег, выведены с рынка. ... Экономических оснований для того, чтобы у нас происходило падение еще каких-то банков и выведение их с рынка, я не вижу, экономика Украины относительно стабильна", – считает Жалило.

Впрочем, сейчас, по его словам, ситуация тоже не беспроблемная.

"Но сегодня происходит следующая смена элит, и я не исключаю ситуации, когда кто-то из акционеров банков, возможно, захочет вывести капитал из страны. .... Я не исключаю ситуацию, когда могут быть определенные попытки давления на банки с тем, чтобы их целенаправленно вывести с рынка", – рассказал эксперт.

Жалило уточнил, что все же нынешние трудности не означают глобальных рисков для банковской системы страны, ведь система регулирования заметно улучшилась.

Конечно, с 2014 года система банковского регулирования существенно усовершенствовалась. Много негативных моментов было преодолено. Но если будет желание у собственников – в наших специфических правовых условиях они могут найти способы это сделать. Это сложный переходной процесс. Он, к сожалению, объективный. Эти риски нужно учитывать. Поэтому гарантировать, что у нас не будет факторов, которые приведут к необходимости вывода с рынка еще каких-то банков, я не берусь. Хотя такого "банкопада", как был в 2014-2015 годах, уже не будет. Собственно, у нас уже нечему "падать", – резюмировал Жалило.

Подробнее о ситуации с банками в Украине читайте завтра, 6 июня, в специальном материале на сайте "Сегодня".

Напомним, вкладчики обанкротившихся банков в Украине продолжают получать компенсации. Так, общая сумма выплаченных гарантированных средств по состоянию на 1 мая 2019 года составила 89,4 млрд гривен. Только за апрель было выплачено 45 млн гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег банки, банкопад, Жалило, банки-банкроты

Вы сейчас просматриваете новость " Ждать ли украинцам нового "банкопада": эксперт дал прогноз". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько выплатили кредиторам неплатежеспособных банков в Украине: названа сумма

Вчера, 06:06

Данные за апрель опубликовал Фонд гарантированных вкладов физлиц

Как банки будут возвращать украденные с карт деньги: все о новом постановлении НБУ

1 июня, 06:40

Нацбанк готовит постановление об ответственности банкиров

Украинские банки резко нарастили прибыль: какие факторы роста

27 мая, 20:53

НБУ прогнозирует, что доходность сектора останется высокой в этом году

Ликвидировать банки в Украине будут по-новому: что изменится

25 мая, 22:35

Вкладчики банков-банкротов смогут получить больше

ГУСЕВ: «Когда Вакс удалял Гармаша, у него в глазах доллары были»

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Ученые перепуганы приближающейся катастрофой

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Меган Маркл обвинили во лжи о своих родах

Ученые выяснили, в каком возрасте человек становится взрослым

Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта

Браки знаменитостей: актрисы, которые вышли замуж за богачей

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Сегодня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Сегодня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

Вчера, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Вчера, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Когда у человека наступает старость

Ани Лорак внезапно уволила всю свою команду в России

Больного Шумахера впервые после травмы заметили посторонние
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь