Жителей Венесуэлы перестали сажать в тюрьму за покупку валюты

Запрет на обмен валют действовал в течение 15 лет

После решения об изменении денежной системы Венесуэлы Конституционная ассамблея страны отменила запрет на обмен валюты для населения. Подобными мерами правительство пытается ослабить давление на экономику в условиях гиперинфляции, которая уже приблизилась к миллиону процентов, сообщает Reuters.

Во время запрета покупка и продажа иностранных валют в Венесуэле была уголовным преступлением. Единственным органом, имевшим право выполнять обменные операции был Центральный банк.

Благодаря изменениям население может приобретать валюту в специальных отделениях, получивших лицензию от государства.

Запрет на обменные операции с валютой был введен в 2003 году президентом Уго Чавесом, который планировал таким образом прекратить уход капитала из Венесуэлы. Однако итогом запрета стало то, что предприятия страны столкнулись с целым рядом трудностей из-за отсутствия валюты, необходимой для закупок за границей.

Напомним, в мае 2018 года инфляция в Венесуэле превысила 24 500% в годовом исчислении. Об этом сообщил глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман, так как официальные данные о росте цен в Венесуэле не публикуются уже несколько лет.

Правительство Венесуэлы в апреле-2018 в очередной раз подняло минимальную зарплату. С учетом средств, выделяемых на приобретение продовольственных товаров, минимальный гарантированный доход работающего гражданина составил 2,55 млн боливаров. В то же время, согласно подсчетам экспертов из неправительственных организаций, стоимость продуктового набора на месяц для семьи из трех человек составила 120 миллионов боливаров.

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Тяжелое положение в стране вынуждает многих граждан Боливарианской Республики эмигрировать. В настоящее время только на территории соседней Колумбии находятся более 800 тыс. венесуэльцев.

При этом президент страны Николас Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не объявит дефолт. По мнению Мадуро, страна является жертвой "экономического преследования", несмотря на доскональное выполнение ею всех обязательств по внешним выплатам.