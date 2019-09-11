Эксперты рынка недвижимости сходятся во мнении, что аренда жилья в Украине вновь подорожает. Прежде всего, это коснется крупных городов – Киева, Харькова, Днепра и Львова.

Корреспонденты "Сегодня" заглянули в гости ко львовской студентке Альбине Дмитровой, которая арендует квартиру в спальном районе города.

"Там у нас есть кухня, ванная, туалет. Здесь моя комната, одна комната закрыта, и одна комната, где живет мой брат", – рассказывает Дмитрова.

Альбина показывает временное жилье: советская мебель, старенький паркет и ковер на стене. Искала подешевле, но и чтобы место было удобным.

"Очень классно, что здесь есть три маркета, один маленький и два больших, конечная остановка трамвая. За месяц мы платим 5300 грн плюс коммунальные", – говорит Дмитрова.

Еще одна собеседница "Сегодня" – Ольга Вирук – уже год снимает квартиру в Киеве. На днях хозяин предупредил, что будет повышать плату за жилье.

"У меня двухкомнатная квартира, возле метро. Она стоила 8500 грн, когда мы ее сняли. Но через год нам позвонил хозяин, вот сейчас, и сказал, что цена будет 10 500 грн в месяц", – говорит Вирук.

Теперь девушка подыскивает более бюджетный вариант. Впрочем, пока сезонный ажиотаж не пройдет, шансы на это малы.

"Пиком был июль-август, когда студенты знали и понимали, где они будут учиться. Сейчас те, кто не снял квартиру в июле-августе и заехал жить в общежитие, увидели условия, и сентябрь-месяц будет пиковым, когда студенты снова начнут искать жилье", – говорит риелтор Юлия Смирнова.

Но причина не только в студентах. Спрос подкидывают высокооплачиваемые специалисты, которых в больших городах больше всего.

Повышается стоимость аренды и в Харькове.

"Стоимость в абсолютных цифрах на однокомнатную квартиру в хорошем, приятном состоянии повысилась на 1000-1500 грн", – рассказал о ценах на аренду жилья в Харькове вице-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Игорь Балака.

Жилье на Западной Украине не намного дешевле, чем в центральных регионах страны. Средняя цена аренды – 6-7 тыс. грн за однокомнатную квартиру с ремонтом.

"Я не встречала дешевле квартиры, чем за 4,5-5 тыс. грн", – говорит риелтор Ирина Яремко.

Но владельцы арендуемых квартир уже вскоре могут согласиться на скидку, считают эксперты.

Цены на аренду жилья упадут с началом отопительного сезона – в октябре – начале ноября. Снижение цен стоит ожидать не более чем на 10-15%, говорят риелторы.

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