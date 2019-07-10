Квартирные аферисты: как сдать или снять квартиру, чтобы не потерять деньги

Даже с договором арендованная квартира может оказаться котом в мешке

На первый взгляд – ничего подозрительного: уютная квартира, сертифицированный риелтор, договор аренды. Вы платите задаток и ... ничего не получаете. Так как объявление - фальшивое, недвижимости такой нет. Как и риелтора. В Киеве и Ровно десятки нанимателей столкнулись с мошенниками, которые вспомнили старую аферу. Аферисты создают в социальных сетях фейковые аккаунты настоящих риелторов. Размещают фото сертификатов и документов на квартиру, берут задаток и исчезают. И как с этим бороться? В Фонде Госимущества хотят для начала риелторов заменить. На брокеров и агентов.

Они помогают собственникам жилья найти арендаторов, и до сих пор их деятельность вне закона.

Как безопасно сдать и снять жилье, кто должен платить за поврежденное имущество и почему риелторы в Украине скоро могут исчезнуть? В интернете – куча объявлений с предложениями аренды. Если вы позвоните по указанным номерам, скорее всего, сможете найти посредников. Впрочем, возможно, за полтора года после вступления в силу нового закона – по телефону к риелторам обращаться не будут.

"Мы выписали в законе, что просто так позвонить и оказывать услугу больше невозможно. Клиент, обращаясь за услугой, должен прийти в офис физического лица-предпринимателя или юридического лица, которое оказывает такие услуги, он должен заключить договор, оговорить условия сотрудничества и только после этого этот заказ будет выполняться", – говорит Лариса Ставинога, первый вице-президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины.

Само название "риелтор" не будет использоваться, потому что оно запатентовано в США. В Украине будут работать агенты по недвижимости и более квалифицированные специалисты – брокеры.

Чтобы стать брокером, нужно будет три года поработать агентом по недвижимости, пройти обучение, сдать экзамен и получить в Фонде госимущества свидетельство. Новые правила должны очистить рынок от сомнительных работников.

"Не может бабушка сегодня просто так продавать семечки, а послезавтра стоять с табличкой и что-то кому-то сдавать. А потом у нее или украли имущество, или бабушка со своей подружкой договорилась, поселила туда людей, а подружка потом их выселила, и это называется мошеннические действия", – объясняет эксперт.

Правда, новый закон "вокзальных" агентов по недвижимости – не коснется. Они и в дальнейшем будут предлагать посуточную аренду – без никакой ответственности. Тогда как брокеры, в случае жалоб, могут потерять свидетельство. Если между собственниками и арендаторами будут возникать конфликты, брокеры будут выступать арбитрами. Сейчас риелторы, в большинстве своем, не вмешиваются в спорные ситуации. Стороны должны действовать на основании договоров.

Но даже с договором арендованная квартира может оказаться "котом в мешке". Арендатору придется за свой счет ремонтировать не только сантехнику, но и к примеру, бороться с плесенью.

Виктор снимает трехкомнатную квартиру в спальном районе Киева. Она без ремонта, поэтому цена ниже рыночной: 6000 гривен. Столько же стоили и услуги риелтора. 12000 – за первый и последний месяцы проживания – Виктор сразу оплатил владелице квартиры. Но и это не все.

"Когда заключали договор, хозяйка сказала: "Я возьму две тысячи вперед. Какие-то будут поломки, я просто эти две тысячи заберу", – делится мужчина.

Непредвиденные расходы возникли прошлой осенью. Во всех комнатах и ​​в ванной появилась плесень. Хозяйка делать ремонт отказалась и денег с удержанной суммы не предложила.

Виктор решил, что бороться с плесенью за свой счет дешевле, чем снимать другое жилье. Сам делает и мелкий ремонт.

Эксперт по недвижимости в этом вопросе – на стороне арендодателей.

"Ломается кран – ну, это вы должны ремонтировать. Арендодатель не имеет отношения к этому крану. Он вам передал, вы должны пользоваться бережно. Если перегорела лампочка – ну, вы ее меняете", – говорит Лариса Ставинога, первый вице-президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины.

На родине Кодекса риелторской этики – жилье снимают иначе. Собкор телеканала "Украина" Юрий Гула живет в пригороде Вашингтона.

"В Америке можно найти дом и прямо на рецепции поинтересоваться условиями аренды и вам без проблем устроят экскурсию по дому. Жилье нанимается минимум на год, и арендатор должен подтвердить платежеспособность – рассчитаться сразу за 2 месяца. Чаще всего квартиру сдают без мебели и техники. Весь мелкий ремонт берет на себя арендодатель. К примеру, если сломался кран или элементарно перегорела лампочка – вам без проблем ее заменят.", – рассказывает он.

Правила безопасной аренды:

Проверить сантехнику и электроприборы

Составить акт передачи-приема имущества

Оформить страховку для дорогих вещей

Сотрудничество с проверенными специалистами

Снимая жилье в Украине, тщательно проверьте исправность сантехники и электроприборов. Желательно составить акт передачи-приемки имущества. Владельцам ценных вещей стоит позаботиться о страховке. Выбирайте агентства по неиспорченной репутацией.

В Украине только пытаются создать цивилизационные условия для этого бизнеса. Тем, кто сейчас работает риелтором, советуют уже сейчас пойти на курсы в профессиональные объединения. Ибо без сертификатов об обучении – свидетельства на занятие брокерской деятельностью не получить. А клиенты ждут не столько изменения названия специалистов по недвижимости, сколько более качественных услуг.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выводят аренду жилья из тени. Как заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сейчас идет разработка законопроекта об институте арендного жилья. Еще в августе 2018 года в Минрегионе сообщали, что законопроект об аренде жилья разрабатывается давно, но существующий вариант "не охватывает всех проблем, которые волнуют людей и на решение которых должен быть направлен новый документ".

Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Доходные" дома по-новому: кто сможет снять квартиру в арендном доме и какими будут цены.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Квартирные аферисты: как сдать или снять квартиру, чтобы не потерять деньги". Другие Новости недвижимости смотрите в блоке "Последние новости"