Без учета субсидий: украинцы получат коммунальные платежки по новым правилам

В Украине стартует второй этап монетизации госпомощи на оплату услуг ЖКХ

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украинцы уже в ноябре получат квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа – без учета льгот и субсидий. Об этом заявил замминистра социальной политики Украины Виталий Музыченко. Нововведение связано с началом второго этапа монетизации субсидий. Первый этап монетизации длился с начала 2019 года.

Если на первом этапе перерасчет производился на уровне предприятия коммунальной сферы, то теперь эти расчеты будут проводить органы социальной защиты населения.

"Начиная с платежек за октябрь все льготники и субсидианты будут получать полный размер платежки без учета льгот", - сказал чиновник.

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После расчета органы соцзащиты самостоятельно перечисляют средства субсидий либо в государственный Ощадбанк, чтобы он оплатил коммунальные услуги соответствующего льготника, либо при желании льготника на указанные им реквизиты, чтобы получить средства и оплатить коммунальные услуги самостоятельно.

При этом Музыченко сообщил, что в настоящее время более 95% льготников получают субсидии в безналичной денежной форме – через Ощадбанк.

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Напомним, Кабинет министров заложил на 2020 год средства на субсидии для населения в размере 48 млрд гривен. В правительстве уверены, что этой суммы хватит на выплаты всем, кто в них нуждается.

О том, какие еще новшества для получателей субсидий действуют с октября, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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