Более тысячи предприятий могут остаться без света после 1 апреля
Большинство – коммунальные и государственные предприятия оборонпрома, государственные шахты
Порядка 1,3 тыс. предприятий по всей стране не выбрали себе нового поставщика электроэнергии на энергорынке. Временно с 1 апреля все эти предприятия должны отключить от сети.
Большинство – коммунальные и государственные предприятия оборонпрома, государственные шахты. Среди них и водоканалы в разных регионах. Если они не получат электроэнергию, то миллионы украинцев могут остаться без воды. На решение вопроса осталось 10 дней. Большинству предприятий нужно не только найти новых поставщиков, но и оплатить долги предыдущим.
"Каждый клиент должен иметь своего поставщика. Сейчас как раз возможность, это конкурентный рынок, то есть клиенту дано право выбрать себе поставщика. Это европейская практика", – говорит Александр Бемм, коммерческий директор ДТЭК Киевские электросети.
Ранее сообщалось, что существует вероятность, что срок внедрения рынка электроэнергии будет отсрочен, или он будет стартовать в ограниченном формате в случае, если не будет решен пакет вопросов, среди которых урегулирование задолженности на оптовом рынке электроэнергии, и обеспечение соответствующими программными продуктами.
Также мы писали о том, что более 20 тысяч украинских семей используют энергоэффективные наборы для уменьшения расходов на электроэнергию.
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