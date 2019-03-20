Более тысячи предприятий могут остаться без света после 1 апреля

Большинство – коммунальные и государственные предприятия оборонпрома, государственные шахты

Более тысячи предприятий могут остаться без света после 1 апреля 2019-03-20T01:43:00+02:00 ЖКХ Большинство - коммунальные и государственные предприятия оборонпрома, государственные шахты

Порядка 1,3 тыс. предприятий по всей стране не выбрали себе нового поставщика электроэнергии на энергорынке. Временно с 1 апреля все эти предприятия должны отключить от сети.

Большинство – коммунальные и государственные предприятия оборонпрома, государственные шахты. Среди них и водоканалы в разных регионах. Если они не получат электроэнергию, то миллионы украинцев могут остаться без воды. На решение вопроса осталось 10 дней. Большинству предприятий нужно не только найти новых поставщиков, но и оплатить долги предыдущим.

"Каждый клиент должен иметь своего поставщика. Сейчас как раз возможность, это конкурентный рынок, то есть клиенту дано право выбрать себе поставщика. Это европейская практика", – говорит Александр Бемм, коммерческий директор ДТЭК Киевские электросети.

Ранее сообщалось, что существует вероятность, что срок внедрения рынка электроэнергии будет отсрочен, или он будет стартовать в ограниченном формате в случае, если не будет решен пакет вопросов, среди которых урегулирование задолженности на оптовом рынке электроэнергии, и обеспечение соответствующими программными продуктами.

Также мы писали о том, что более 20 тысяч украинских семей используют энергоэффективные наборы для уменьшения расходов на электроэнергию.

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