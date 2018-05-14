Цена на газ в Украине: Кабмин предложил МВФ сразу несколько вариантов изменения тарифа

Украинская сторона предложит Международному валютному фонду (МВФ) для рассмотрения несколько вариантов формулы цены на газ. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Как заявил министр Кабинета министров Александр Саенко, правительство "старается как можно быстрее найти максимально прозрачную и эффективную формулу цены на газ".

"У нас есть консенсус с МВФ в том, что мы говорим по поводу самой формулы ... Представители МВФ, НБУ отправились в Вашингтон, чтобы провести соответствующие переговоры. Я считаю, у нас достаточно шансов найти общий с МВФ подход для установления критериев формирования цены на газ", – сказал Саенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кабмин обсуждает новую цену на газ для украинцев: Гройсман раскрыл детали

Он отметил, что изменение тарифа на газ будет зависеть от формулы, которая будет согласована.

"Сейчас на первый план работы с МВФ выходит вопрос создания Антикоррупционного суда, и в случае успешного решения этого вопроса позиция Фонда, как мы ожидаем, будет более гибкой, тем более, что у нас есть взаимопонимание относительно общих принципов сотрудничества", – подчеркнул Саенко.

Напомним, Кабмин оставил неизменным тариф на газ для населения до июня 2018 года. Так, на заседании 28 марта правительство продлило действие постановления "Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа" до 1 июня 2018 года. Срок действия постановления истекал 1 апреля. Если бы Кабмин его не продлил, в стране пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – тот самый "импортный паритет". И формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отметили: цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда.

До тех пор цена на газ для населения останется на уровне 4,942 грн за кубометр. Отметим, цена составляет только часть тарифа на газ – кроме закупочной цены, в тариф заложены также налоги и расходы на транспортировку газа. При этом, как сообщал министр финансов Александр Данилюк, в результате разработки нового механизма расчетов тарифы на газ могут не только не вырасти, но и снизиться.

Решения Кабмина касаются только цен газа для населения. Цену газа для промышленности формирует рынок.