Цену на газ в Украине отпустят в "свободное плавание" – Гройсман

Правительство Украины насколько возможно сдерживает граничную цену на газ для населения, однако после создания рынка газа цену устанавливать никто не будет. Об этом заявил глава правительства Владимир Гройсман.

"Если граничную цену газа пока устанавливает правительство, то закон о рынке газа предусматривает, что уже никто не будет устанавливать. И правительство тоже. Я пока что сдерживаю, насколько могу", – сказал премьер.

При этом премьер подчеркнул, что нуждающиеся в поддержке для оплаты коммунальных платежей получат субсидии. "Тот, кто ездит на Audi, заплатит полную цену, а за того, кто получает минимальную пенсию, заплатит государство", – подчеркнул Гройсман.

Кроме того, по словам вице-премьер-министра Владимира Кистиона, Кабмин находится в состоянии переговоров на уровне технической миссии Международного валютного фонда (МВФ). Создание рынка газа в Украине является одним из ключевых требований МВФ.

"Сейчас идут переговоры на уровне технической миссии. Как только они будут завершены, вы будете проинформированы", – сказал Кистион в кулуарах энергетического форума "Увеличение национальной добычи, диверсификации и надежности энергоснабжения путем реформ, прозрачности и модернизации".

Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко отмечал, что подорожания газа для населения в текущем отопительном сезоне не будет, но формула образования цены на газ газ, согласно требованиям МВФ, должна быть изменена.

Как сообщалось, недавно в распоряжении украинских СМИ оказался подготовленный Минфином анализ проекта финансового плана "Нафтогаза". Согласно этому документу, цена на газ для населения в Украине может вырасти на 62% с 1 апреля и на 73% (по сравнению с сегодняшней стоимостью) - с 1 октября 2018 года.

То есть, сначала газ может подорожать до 8 030 грн за тысячу кубов, а осенью – до 8 530 грн. Сейчас установленная цена составляет 4 942 грн. Однако стоит учитывать, что в аналитическом документе Минфина речь идет лишь о закупочной цене на газ, тогда как в тариф входит также плата за транспортировку и распределение газа. Помимо этого платится НДС. Например, при закупочной цене на уровне 4 942 грн тариф на газ составляет 6 957,9 грн.

При этом министр финансов Александр Данилюк заявил, что, кроме МВФ, в разработке модели газового рынка также участвует Всемирный банк. Данилюк рассчитывает, что в результате разработки нового механизма расчетов тарифы на голубое топливо могут снизиться.