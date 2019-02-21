Цены на бытовую электроэнергию в Украине ниже, чем в Европе: сравнение тарифов в Украине и Бельгии

Если сравнивать с европейскими странами, тарифы в Украине ниже в 8 с лишним раз

Цены на бытовую электроэнергию в Украине ниже, чем в Европе: сравнение тарифов в Украине и Бельгии 2019-02-21T21:02:52+02:00 ЖКХ Если сравнивать с европейскими странами, тарифы в Украине ниже в 8 с лишним раз



У нас – дешевле. Речь об электроэнергии для украинцев. О той, которую мы используем в быту. Если сравнивать с европейскими странами, тарифы в Украине ниже в 8 с лишним раз. Да и цены на киловатты для населения не менялись почти 2 года.

"Сегодня" сравнила, сколько будет стоить содержать дом, в котором все на электроэнергии – в Украине и Бельгии.

"Первое, что я сделал, когда сюда приехал – поменял лампочки на энергосберегающие", – рассказывает Вадим Санжара, который переехал в Брюссель из Киева полтора года назад.

Одно из первых, что здесь поразило Вадима – тарифы на электричество в разы выше украинских. В 2017 году он жил в Киеве в квартире и платил за "свет" чуть больше 30 гривен. В Бельгии в настоящее время отдает за электроэнергию в пересчете 1200-1500 гривен.

"Здесь она дороже, здесь где-то 7 евроцентов за киловатт, если у нас там гривня-две условно, и здесь получается 40-50 евро в месяц", – рассказывает Вадим Санжар.

Чтобы экономить киловатты Вадим использует ЛЕД освещение, выключает электроприборы из розетки когда ими не пользуется и даже... меньше гладит! А одежду стирает и воду греет ночью. С вечера до утра тарифы ниже. В Европе это привычные "экономные технологии".

Тарифы на электричество в странах ЕС по сравнению с Украиной выше от 2 до более 8 раз. Если "украинский киловатт" для бытовых потребителей обходится в среднем в 1 гривну 10 копеек, то в Литве средний тариф в пересчете – около 4 гривен, во Франции – 6,5 грн, в Бельгии – 7,20, а в Германии – более 9,20 грн. К тому же последние почти два года стоимость киловатт для населения в Украине оставалась без изменений.

"Государство регулирует, или сдерживает уровень цен для населения – для большинства населения, домохозяйств цены на электроэнергию сейчас доступны", – говорит эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

Поэтому украинцы все чаще используют электроэнергию для нагрева воды и отопления помещений вместо газа. Его цена за последние годы увеличилась в несколько раз и спровоцировала стремительное подорожание квартплаты.

"На 80% повышение цен на коммунальные услуги для населения определяется повышением цен именно на природный газ, а не на электрическую энергию", – рассказывает эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко.

В Ровно жители многоэтажек греются от керамических панелей, подключенных к электросети.

"В течение двух последних лет стоимость на электричество – без изменений, поэтому на сегодняшний момент оно является интересным", – говорит житель Ровно Роман Алексийчук.

Благодаря новым батареям жители этого дома платят за отопление в три-четыре раза меньше, чем люди из соседних домов. На этих панелях можно установить желаемую температуру обогрева. Управлять такой батареей можно с помощью мобильного телефона. Поэтому доступные в цене киловатты стали еще и стимулом для инноваций в коммунальной сфере.

Ранее "Сегодня" выяснили, что дешевле и удобнее использовать украинцам: газ или электроэнергию?

Также сообщалось, что электроэнергию в наши дома будут поставлять независимые компании. С 1 января работает розничный рынок электроэнергии. Больше нет облэнерго. Их место заняли новые компании снабженческие и распределительные. И цена на свет для украинцев не выросла.

Кроме того, мы писали, что ДТЭК завершил разделение поставки и распределения электроэнергии.

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