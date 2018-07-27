Что делать, если забирают субсидию

С 1 мая в Украине ужесточены правила для получения субсидий на оплату жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщалось на правительственном портале, эти изменения в программу предоставления субсидий должны были стать подготовительным этапом к монетизации льгот. Уже в течение следующего отопительного сезона субсидии обещают начать выдавать наличными деньгами. И с помощью новых правил чиновники постарались минимизировать количество тех, кто получает субсидии, имея высокий, с точки зрения социальных норм, доход.

Право человека на субсидию будут пересматривать теперь дважды в год: в мае и октябре. После изменения правил многим категориям граждан нужно было вновь идти в орган социального обеспечения и подавать заявление и декларацию о доходах, чтобы подтвердить право на субсидию.

В частности, это касалось:

- арендаторов жилья

- внутренне перемещенных лиц

- семей, в составе которых за последний год произошли изменения

- семей, которые имеют задолженность по жилищно-коммунальным услугам за 2 и больше месяцев

- семей, которым субсидия назначалась не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих людей

- семей, в которых есть неработающие люди трудоспособного возраста, которые не декларируют доход или у которых он меньше минимальной зарплаты.

За что лишают субсидий

По новым правилам отказ в назначении субсидий получают претенденты, которые:

- имеют в собственности одного из членов семьи автомобиль не старше 5 лет (кроме мопеда и социального автомобиля)

- проживают в квартире площадью свыше 120 кв. м или в доме площадью более 200 кв. м.

Есть изменения и в порядке исчисления доходов.

- если человек сдает недвижимость, сумму дохода он обязан указывать в декларации. Учитывая цены на аренду, вряд ли кто-то из арендодателей сможет претендовать на субсидию.

- если человек официально не трудоустроен (зарабатывает фрилансом, работает за границей) и не зарегистрирован в центре занятости, его доходом автоматически будут считаться три прожиточных минимума (5286 грн). Что тоже существенно сокращает шансы на получение субсидии.

- теперь при начислении субсидий учитываются доходы всех членов семьи, независимо от места регистрации (раньше суммировались доходы только тех, кто зарегистрирован по адресу претендента на субсидию). Этот пункт вызывает, пожалуй, наибольшее число нареканий, поскольку предполагает, что вопрос о назначении субсидий в каждом случае решается в индивидуальном порядке.

Также с 1 мая уменьшена социальная норма на отопление. Газом – с 5 до 4,5 куб. м на 1 кв. м площади, электроотопления – до 30 кВт/ч на 1 кв. м площади. Эта мера также может сократить круг лиц, имеющих право на субсидию.

Что делать, если отказали в субсидии

Если человек считает, что ему отказали в начислении субсидии незаконно, он может обжаловать такое решение управления соцзащиты в суде.

"Для начала необходимо, чтобы лицо, которое имеет право на субсидию, обратилось в орган соцзащиты и потребовало предоставить копию решения, на основании которого ему было отказано в назначении субсидии. Такое решение принимает непосредственно орган социальной защиты, и именно это решение можно обжаловать в судебном порядке. Далее необходимо проанализировать принято ли такое решение в соответствии с действующим законодательством или нет. Если такое решение принято с нарушением норм законодательства, то лицо, которое имеет право на субсидию имеет право обратиться в суд с административным иском о признании такого решения незаконным и его отмене. Отдельно хочется отметить, что если же орган соцзащиты решение не выдает, то такое решение может быть истребовано определением суда в рамках рассмотрения дела по административному иску. В нашей практике были случаи успешного решения таких вопросов. Проведя юридический анализ решения органа соцзащиты об отказе в начислении субсидии, мы понимали, что оно вынесено не в соответствии с законодательством. Обращались с административным иском в местный суд, и он признавал такое решение незаконным и отменял. Когда решение суда вступает в законную силу, человек должен заново обратиться в орган соцзащиты с заявлением о назначении субсидии", – разъясняет Екатерина Дрозд, юрист компании "ЮристЫ@bezproblem".

А вот жаловаться на собес в вышестоящие органы юрист считает, исходя из практики, не слишком действенным методом. По крайней мере, позитивного решения вопроса о назначении субсидии такой способ не гарантирует.

"Пожаловаться в вышестоящие органы, в принципе, можно. Но действенного механизма решения проблемы в этом нет. Такие жалобы – только для того, чтобы вышестоящий орган обратил внимание нижестоящего органа на определенные позиции в законодательстве и разъяснил их. Но для претендента на субсидию действенным методом является только обжалование в судебном порядке и отмена решения органа соцзащиты", – говорит Екатерина Дрозд.

Пересмотреть доходы и расходы

Если вернуть субсидию не удалось даже в судебном порядке – возможно, стоит подойти к решению проблемы с другой стороны.

Многих сложная ситуация заставляет заняться поиском новых или дополнительных источников доходов. Найти подработку через интернет, подумать о другой сфере применения своих способностей и умений. Наконец, просто встать на учет в центре занятости. Пособие по безработице поможет продержаться "на плаву", пока не подыщется подходящая работа.

Параллельно с поиском новых источников доходов стоит пересмотреть и свои расходы. И, в первую очередь, – по наиболее затратным статьям. Конечно, на еде сильно не сэкономишь. Но вот сократить платежи на коммунальные услуги для большинства украинских домов – вполне реально, если провести мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению в доме, в котором живешь.

Эксперты подсчитали, что за счет проведения мероприятий по повышению энергоэффективности дома можно снизить затраты на оплату коммунальных услуг на 30-50%, в некоторых случаях в зданиях советской постройки и до 60-70%. Но часто за энергоэффективные мероприятия на уровне все дома не голосуют именно субсидианты, которым либо все равно, сколько за них заплатит государство, либо боялись, что "субсидию урежут".

После введения новых правил начисления субсидий отказы получают многие. Это может изменить позицию жильцов, которые раньше считали, что утепление дома и установка индивидуального теплового пункта им не нужны.

Сегодня есть возможность провести большую часть работ по утеплению многоэтажного жилого дома за счет местного бюджета, а в будущем – за гранты Фонда энергоэффективности. В Киеве и некоторых других городах Украины, например, действует программа "70/30". По ней 70% стоимости энергоэффективных мероприятий оплачивает город, а 30% жильцы. Фонд энергоэффективности уже создан и скоро приступит к полноценной работе. Можно также привлечь инвестиции энергосервисных компаний (ЭСКО).

"ЭСКО-инвестор может профинансировать и выполнить энергоэффективные мероприятия "под ключ". Например, модернизировать систему отопления здания, установить индивидуальный тепловой пункт, сбалансировать распределение тепла по стоякам, чтобы во всех квартирах была одинаково комфортная температура. ЭСКО также будет в течение всего срока действия договора обсуживать установленное оборудование, обеспечивать его исправную работу и гарантирует экономию. Получается, инвестор может за свой счет сделать жильцам энергоремонт дома, улучшить их недвижимость, уменьшить их расходы на коммуналку", – говорит директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.

Энергосервисные договора сейчас набирают популярность в бюджетной сфере. Уже в 17 областях Украины заключены порядка 150 ЭСКО-контрактов на термомодернизацию садиков и школ за счет инвесторов.

Наверняка даже те, кто не оформляет субсидии, не откажутся сэкономить семейный бюджет. Сегодня все больше жителей многоэтажек понимают, что коммунальные услуги будут расти, и стараются избежать излишних расходов. В первую очередь нужно заказать комплексное обследование своего здания – энергоаудит, который может обойтись по 50-100 грн. с одной квартиры, но покажет, как экономить по 500-1000 грн. в месяц отопительный сезон. Отчет об энергоаудите даст ответы, сколько электроэнергии, тепла и воды можно сэкономить, что для этого нужно сделать, какие энергосберегающие мероприятия не потребуют затрат, а для каких необходимо будет привлекать гранты, "теплые кредиты" или деньги энергосервисных компаний.

Существенно сэкономить на отоплении в многоквартирных домах можно с помощью энергоэффективных мероприятий только на уровне всего здания. А экономить электроэнергию может каждая квартира отдельно.

С помощью энергоэффективных наборов Розумний WATT можно уменьшить семейные расходы на электроэнергию до 50%. В такие наборы входят двузонный счетчик электроэнергии, который считает электроэнергию с 23:00 до 07:00 вдвое дешевле. Для жителей Киева, Днепропетровской и Донецкой областей в наборы входит услуга быстрой установки двузонного счетчика. Также наборы содержат LED-лампы, которые до 8 раз экономичнее ламп накаливания, и "умные" розетки, которые позволяют настроить автоматические выключение электроприборов (бойлеров, кондиционеров и электрообгревателей, стиральных машин, посудомоек) в заданное время.

Каждый может посчитать возможную экономию электроэнергии с помощью онлайн-калькулятора на сайте https://dtek-esco.com/calc.

Жители сел и частного сектора часто пытаются решить вопрос экономии газа для отопления домов, переходя на отопление дровами. При этом не только покупают древесину для обогрева, но и сами вырубают ближайшие посадки. Хотя вполне можно установить более эффективный газовый котел с более высоким КПД. Стоимость установки такого оборудования поможет компенсировать "теплый кредит" или программа IQ Energy.