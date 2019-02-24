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Деньги не на тот счет: украинцы массово платят за свет не тем компаниям

Сегодня, 00:44

С 1 января поставщики электроэнергии изменились

Деньги не на тот счет: украинцы массово платят за свет не тем компаниям ЖКХ С 1 января поставщики электроэнергии изменились

С 1 января поставщики электроэнергии изменились, появились новые, но потребители ошибочно продолжают платить старым. Только киевляне перевели на старый счет почти 40 млн гривен.

Татьяна из Ужгорода в начале недели получила предупреждение – ей отключат электричество из-за долга. Мол, должна две с лишним тысячи гривен. Женщина удивлена, ведь деньги заплатила. Лишь впоследствии выяснила – они ушли старому поставщику.

"Это была проблема в банке, потому что на квитанции, мы потом проверяли, уже есть новый счет, но банк, очевидно по привычке перечислил эти средства", – делится женщина.

Киевлянин Богдан предыдущему столичному поставщику электроэнергии заплатил за январь, не дожидаясь платежки. Не знал, что будет новый счет.

Таких, как Богдан и Татьяна – сотни тысяч по всей Украине. Люди массово звонят и идут в центры обслуживания абонентов. Хотят выяснить, как вернуть деньги. Некоторые даже не знают, на какой счет их перевели.

В этом году вследствие реформы энергорынка появились новые поставщики электроэнергии. Теперь всем украинцам услуги предоставляют две компании: первая – оператор системы распределения – обслуживает счетчики и электросети, вторая – поставляет электроэнергию. Она же и выставляет счета за услуги обеих компаний.

Как киевлянам, так и жителям других регионов важно обратить внимание на новые реквизиты. Или же – рассчитываться через личный кабинет на сайте поставщика. Там ваши данные уже есть.

Чтобы не остаться без света, жительница Ужгорода Татьяна пошла к новому поставщику. Однако там – не помогли.

"Сказали, единственная гарантия, чтобы вам не отключили, свет вы должны заплатить эту сумму еще раз", – делится женщина.

Дополнительно Татьяна платить не захотела. А вот Богдан, опасаясь отключения, заплатил и новом поставщику. Но оказалось, что киевлянам этого делать не надо.

"Продумали схему, согласно которой, киевлянам нет необходимо обращаться в центры обслуживания клиентов, писать письменное обращение, сумма будет атоматически перенесена на счета, это будет сделано до конца февраля", – объясняет Лариса Мачулянская, руководитель департамента по обслуживанию клиентов ДТЭК Киевские электросети.

Заботясь о своих клиентах, операторы системы распределения ДТЭК также вернут деньги в Днепропетровской и Донецкой областях. Повезет и Татьяне. Ее поставщик решил автоматически перевести деньги ужгородцам, которые ошиблись, оплачивая счета. Но это скорее исключения. В большинстве областей старые поставщики электроэнергии неохотно возвращают деньги – требуют писать заявления и стоять в очередях.

Напомним, ранее мы писали о том, что двузонные счетчики в Киеве устанавливают менее чем за 10 дней.

Кроме того, мы писали о том, как правильно выбрать счетчик электроэнергии.

Также смотрите видео: Украинцы начали получать платежки от новых поставщиков электроэнергии: на что обратить внимание:

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