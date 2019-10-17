Эксперт о тарифах: запасов дешевого газа не хватит на всю зиму

Сдержать тарифы на тепло и воду можно будет только политическим решением, считает специалист

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С 2020 года, когда в Украине заработает рынок газа – цены будут устанавливаться, исходя из котировок на европейской бирже, то есть они будут ежемесячно меняться, что также скажется на тарифах на тепло и горячую воду. Несмотря на то, что премьер-министр Алексей Гончарук уверял, что в правительство не планирует повышать тарифы, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич уверен: сохранить нынешние расценки при рыночных ценах вряд ли получится.

"Из 21 млрд кубов газа в подземных хранилищах (ПХГ)"Нафтогаза" порядка 5 млрд куб. м – технологически не извлекаемые запасы (давление остатков газа в ПХГ окажется слишком малым для его выкачки. – Ред.), еще почти 10 млрд куб. м принадлежат не "Нафтогазу", а частным компаниям, которые могут не согласиться продавать свой газ по низкой цене, – анализирует Марунич. – Поэтому, говоря о накопленных 21 млрд куб. м газа, в компании умалчивают, что их собственного газа в ПХГ не более 7 млрд куб. м, которых в лучшем случае хватит до конца 2019 года. А дальше цену на газ будет регулировать рынок, и она явно будет выше нынешней", – сказал Марунич в комментарии сайту "Сегодня".

Вывод эксперта: сдержать рост тарифов на тепло и горячую воду можно будет не экономически, а только политическим решением, что вызовет возражения со стороны зарубежных партнеров, прежде всего крупнейшего кредитора Украины Международного валютного фонда (МВФ).

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Тарифы на тепло и горячую воду можно снизить

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