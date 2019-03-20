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Эксперт подсказал Гройсману выход из ситуации с отключением водоканалов и оборонных заводов

Сегодня, 14:15

Сейчас имеются около 1300 предприятий с плохой платежной дисциплиной, только 40% из них рассчитались за два месяца с начала года

Фото: Pixabay
Эксперт подсказал Гройсману выход из ситуации с отключением водоканалов и оборонных заводов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e42/9f2/5c7e429f2c2ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e42/9f2/5c7e429f2c2ec.jpg ЖКХ Сейчас имеются около 1300 предприятий с плохой платежной дисциплиной, только 40% из них рассчитались за два месяца с начала года

Государство должно оперативно решить проблему с возможным отключением электроэнергии госпредприятиям, водоканалам и теплокоммунэнерго. Возможен вариант – обязать Укринтерэнерго стать поставщиком для проблемных предприятий.

Об этом заявил директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко, сообщает "Обозреватель".

"Государство должно найти средства в лице министерств, ведомств, местных властей, Кабмина, а ПОН, Укринтерэнерго, в свою очередь, по нерегулируемому тарифу, не по завышенным ценам, а по обычной цене должны продавать электроэнергию этим социально значимым объектам", – прокомментировал Омельченко.

По словам эксперта, это вполне возможно, поскольку Укринтерэнерго является государственной компанией и имеет лицензии на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу – то есть может заключить новые договоры как обычный поставщик. В противном случае отключение водоканалов, шахт, или теплокоммунэнерго может привести "к непредсказуемым социально-экономическим последствиям".

Омельченко указал, что сейчас имеются около 1300 предприятий с плохой платежной дисциплиной, только 40% из них рассчитались за два месяца с начала года.

"К сожалению, по закону они с 1 апреля должны быть отключены от поставок электрической энергии. Поэтому правительство должно срочно, уже 27 марта на своем заседании решить вопрос о нахождении средств и об обязательстве того же ПОН, поставщика последней надежды, объявить тендер на продажу электрической энергии по обычным ценам , - резюмировал эксперт.

Напомним, срок поставки электроэнергии от госпредприятия "Укринтерэнерго" ("поставщика последней надежды") заканчивается 31 марта 2019 для потребителей, которые присоединились к договору о поставках электроэнергии 1 января 2019. В Украине таких, как сообщает "Укринтерэнерго", насчитывается более 1300 потребителей. Многие из них имеют проблемы со счетами, от общего количества этих потребителей за электроэнергию рассчитались около 40%. Крупнейшими должниками являются промышленные и государственные предприятия, госшахты и теплокоммунэнерго.

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Тег электроэнергия, электричество, Гройсман

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