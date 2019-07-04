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Может ли подешеветь газ для украинцев: экономист оценил прогноз Кабмина

4 июля, 08:42

Эксперт рассказал, за счет чего тарифы реально опустить еще ниже

Фото: Pixabay

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман недавно заявил, что газ для населения может и дальше дешеветь. В частности, премьер-министр пообещал, что заявил в июле "цены на газ будут снижаться еще больше".

Экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук считает, что такой прогноз вполне оправдан.

"В принципе, еще есть возможность снижать цены на газ. Но пока это все равно происходит в ручном режиме. Потому что еще не до конца решен вопрос перехода полностью на рыночную модель обеспечения газом населения. Сейчас задача состоит в том, чтобы отказаться от ПСО (формулы стоимости газа по спецобязательствам). Избирательная кампания завершается, и пора говорить о переходе к неполитизированной системе. Когда тот же "Нафтогаз" сможет через свои дочерние предприятия поставлять газ населению напрямую, не отдавая этот газ облгазснабам. Таким образом, будет создана ситуация конкуренции. Удобнее всего менять систему летом, когда цена на газ минимальна. Так меньше рисков", – рассказал Кушнирук сайту "Сегодня".

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Напомним, 14 июня,"Нафтогаз Украины" сообщил, что тариф на газ пересмотрен в сторону понижения. Новая цена определена на уровне 5553,89 грн за 1 тыс. кубометров, но это без НДС. Если брать полную стоимость газа, со всеми наценками и платой за доставку, стоимость газа для населения окажется даже выше, чем для промышленных предприятий. 

Подробнее о том, что происходит с ценами на голубое топливо в Украине, читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий".

Также новости "Сегодня" рассказывали об интервью премьера Владимира Гройсмана, в котором тот рассказал о рецепте уменьшения цены на газ:


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Тег газ, ЖКХ, тарифы, коммуналка, цена на газ, тариф, снижение цен, тариф на газ , ПСО

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Источник:

Сегодня

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