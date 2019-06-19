В Кабмине анонсировали новое снижение цены на газ

Речь идет об изменении тарифов от "Нафтогаза"

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После того, как компания "Нафтогаз Украины" снизила цену на газ для населения в июне, премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует дальнейшее падение тарифа. Об этом заявил на заседании Кабинета министров.

"Нафтогаз Украины" услышал правительство и на 700-800 грн [за 1 тысячу кубометров] снизил цену на июнь. В июле они будут снижать ее еще больше. Мы будем и дальше идти к тому, чтобы постепенно цена на газ снижалась", - сказал Гройсман.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что цена на газ в июне для населения, которую установил "Нафтогаз" без учета налога на добавленную стоимость (НДС), стоимости доставки и наценки поставщиков, снизилась с ранее объявленной в 6299 грн до 5553,89 грн за 1000 куб. м. При этом в каждом регионе Украины действует своя цена на газ для населения.

В "Нафтогазе" напомнили, что, согласно постановлению Кабинета министров от 5 июня 2019 года, цена газа для населения выбирается из четырех показателей:

цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц;

данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц;

средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже;

стоимости газа по специальным обязательствам.

Новости "Сегодня" сообщали, что 5 июня премьер-министр Владимир Гройсман назвал "Нафтогаз" "ненасытным монополистом" и потребовал снизить цены на газ для населения.

Еще в апреле Гройсман требовал от "Нафтогаза" не повышать цену на газ для населения. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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