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Газ подешевеет с мая: как менялись тарифы для населения в Украине

Сегодня, 12:13

"Управление" платежками перешло от НКРЭКУ к Кабмину и появилась зависимость от цены на импорт

Фото: Pixabay

В Украине с 1 мая цены на газ для населения снизятся на 300 гривен за тысячу кубометров. Как значится заявлении "Нафтогаза", конечная розничная цена газа для населения снизится не с 1 апреля, как было обещано раньше, а с 1 мая. Она составит 8247 грн за 1 тыс. куб. м., или порядка 8,25 грн за кубометр. До этого украинцы платили 8,55 грн за кубометр. А с 1 мая, по постановлению КМУ №867, цена должна была составить 9,7 грн за кубометр.

Сейчас тариф на голубое топливо привязан к стоимости импортного газа, хотя так было не всегда. Также тарифы не были едиными для всех бытовых потребителей – цена на газ зависела от объема годового потребления, а также от присутствия в квартирах газового нагревателя для воды. В 2014 году профильная Нацкомиссия (НКРЭКУ) впервые за годы существенно подняла тарифы на газ, но цены еще отличались для потребителей, которые установили либо не установил счетчики, и зависели от годового объема использования.

А в 2015 году НКРЭКУ установила минимальную розничную цену на газ для конечного потребителя в размере 3,6 грн за 1 куб. м для объемов потребления не выше 200 куб. м в месяц. Потребленные сверх этой нормы кубометра оплачивались по тарифу 7,188 грн за 1 куб. м. 

С 2016 года цены на газ для населения вместо НКРЭКУ стал регулировать Кабмин – по новой формуле.

В правительстве неоднократно объясняли, что в стране более 20 лет действовали заниженные тарифы, из-за чего из бюджета на дотации приходилось выделять миллиарды гривен. Поэтому сокращение дефицита "Нафтогаза Украины" являлось одним из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), и новые тарифы формируются согласно импортному паритету – то есть с учетом стоимости "заграничного" газа.

"Подход такой: если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже, чем установленная в постановлении правительства, цена для населения соответственно снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности поднимется выше определенного правительством уровня, то цена для населения повышаться не будет", – объяснили в "Нафтогазе" правила, которые будут действовать с 1 мая 2019 года.

Ряд экспертов убеждены, что объявленное снижение тарифа на газ – не надолго. Уже осенью рыночная цена на газ вырастет, и, вероятно, превысит предельную цену, установленную Кабмином для населения – 9,7 грн. А значит, в отопительный сезон тариф на газ снова вырастет.

Подробнее о новых тарифах читайте на сайте "Сегодня" в материале "Газ подешевеет: надолго ли понизятся тарифы для населения".


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Тег Кабмин, газ, тарифы, тариф, МВФ, НКРЭКУ, тариф на газ

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Источник:

Сегодня

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