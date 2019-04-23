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"Есть две цены на газ": почему и как надолго снизят тариф для украинцев

Сегодня, 16:35

Эксперт объяснил ситуацию, которая сложилась на рынке голубого топлива

Фото: naftogaz.com
Фото: naftogaz.com.

Ситуация с ценой на газ в Украине остается непростой даже после объявленного снижения тарифов для населения с 1 мая. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразид директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Ситуация с газом является непростой. В чем суть этих событий? У нас есть две цены на газ. Одна формируется, исходя из импортного паритета – это цена для промышленности. Вторая – цена для населения, которая устанавливается решением КМУ", – объяснил специалист.

Он напомнил, что до недавнего времени цена для промышленности была выше, чем для населения, так как голубое топливо на европейском рынке стоило дорого. Но недавно стоимость газа за границей упала – и импортный газ, который получает Украина, стал дешевле, чем тот, что продавался населению.

"Как правило, после того, как заканчивается отопительный сезон в Европе, общий спрос на газ уменьшается и цена падает. И обычно в летние месяцы цена на европейский газ низкая. Кроме того, на сегодняшний день рынок газа насыщен за счет того, что активно пошел американский LNG, также ожидается запуск "Северного потока – 2", который даст довольно большой объем", – назвал эксперт причины падения цен на газ в Европе.

Впрочем, по мнению Пендзина, такая ситуация не может длиться долго.

"Нужно четко понимать, что цена, которая создалась на европейском рынке – ситуативная. Поэтому под осень она обязательно идет вверх. Ситуация с газом является не постоянной, она будет меняться", – резюмировал специалист.

Как сообщалось, снижение цены на газ произойдет с 1 мая 2019 года на 3,5% – с 8,55 тыс. грн до 8,247 тыс. грн за тысячу кубометров.

При этом в дальнейшем, если рыночная цена газа для промышленных потребителей будет ниже установленной в постановлении Кабмина № 867, то цена для населения снизится. Если же рыночная цена для промышленности превысит определенный правительством уровень, то цена для населения сохранится на уровне установленного постановлением.

Ранее "Нафтогаз" заявлял, что снижать цену для населения не имеет права из-за того, что два постановления Кабмина по этому вопросу, по мнению компании, противоречили друг другу.   При этом глава Кабмина правовых коллизий не увидел. За невыполнение решения правительства о снижении цены он пригрозил руководителю "Нафтогаза" Андрею Коболеву увольнением.


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Тег газ, тарифы, снижение, цена на газ, рынок газа, тариф на газ

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Источник:

Сегодня

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