Гройсман призвал завершить установку газовых счетчиков

Сегодня, 02:00

Это поможет понять, кто и сколько потребляет и полноценно запустить монетизацию субсидий


Премьер-министр Владимир Гройсман призывает завершить установку газовых счетчиков как можно быстрее. Это поможет понять, кто и сколько потребляет и полноценно запустить монетизацию субсидий. Если нужна помощь, центральная власть готова ее оказать. Будут. адресные субвенции на решение конкретных проблем в регионе. Например, ремонт дорог.

"Но и немало денег оседает в местных бюджетах – благодаря децентрализации. И использовать их эффективно – ответственность местной власти", – отметил премьер.

Ранее Владимир Гройсман заявил, что монетизация жилищных субсидий в Украине заработает с 1 января 2019 года.

"Сегодня стоят новые задачи в системе субсидий. Задача – монетизация субсидий для украинских граждан. Министерство социальной политики сегодня работает над этим вопросом. Мы выйдем на монетизацию с 1 января 2019 года", – заявил Гройсман.

По словам главы правительства, монетизация необходима, чтобы убрать какие-либо злоупотребления в системе субсидий.

"Мы знаем, что этими государственными ресурсами злоупотребляют те, кто в них не нуждается, и наша задача сегодня – изменить систему таким образом, чтобы эффективно защитить тех, кто нуждается в такой поддержке", – подчеркнул Гройсман.

По словам премьера, в Украине около семи миллионов домохозяйств получают субсидии.

Напомним, с 1 мая в Украине вступили в силу новые правила предоставления жилищных субсидий. Кабмин внес существенные изменения в программу субсидий. Согласно новым правилам, каждый 5-6-й получатель субсидии потеряет государственную помощь.
субсидии, счетчики, Гройсман, монетизация

Вы сейчас просматриваете новость "Гройсман призвал завершить установку газовых счетчиков". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммуналка

Cубсидии на электроэнергию получат только добросовестные плательщики

18 Мая, 12:45

Районные управления по вопросам социальной защиты занялись назначением госпощи на следующий период

ЖКХ

Фото: пресс-служба Владимира Гройсмана

Когда в Украине начнется монетизация субсидий: Гройсман назвал дату

17 Мая, 14:07

Сейчас государственными ресурсами злоупотребляют те, кто в них не нуждается, уверен премьер
Загрузка...

Экономика

Фото: nashemisto.dp.ua

Выплаты субсидий в Запорожской области резко сократились

17 Мая, 18:50

По сравнению с прошлым годом за субсидиями обратились вдвое меньше домохозяйств

Экономика

Госстат оценил уровень жизни в Украине: кто стал "богаче"

16 Мая, 07:38

Данные показали улучшение, но только по сравнению с прошлым обвалом

ЖКХ

Фото: архив

Субсидии по-новому: Кабмин пообещал жесткий контроль получателей

14 Мая, 14:38

Помощь должна доставаться только тем, кому действительно нужна, уверены в правительстве

ЖКХ

Новые правила начисления субсидий продолжают будоражить украинцев

14 Мая, 08:30

Нововведениями правительство пытается сэкономить и выявить нечестных получателей субсидий

ЖКХ

Новые правила начисления субсидий: кто останется без помощи

6 Мая, 07:24

Не получат госпомощь владельцы новых авто, больших квартир, а также сдающие в аренду жилье

Экономика

Фото: пресс-центр НБУ

Погода бьет температурные рекорды, а Украина возвращает долги МВФ: итоги недели в цифрах

5 Мая, 20:01

Правительство ввело новые правила начислений субсидий, украинцы разбирают "теплые" кредиты,
Загрузка...