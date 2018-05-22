Гройсман призвал завершить установку газовых счетчиков

Это поможет понять, кто и сколько потребляет и полноценно запустить монетизацию субсидий

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает завершить установку газовых счетчиков как можно быстрее. Это поможет понять, кто и сколько потребляет и полноценно запустить монетизацию субсидий. Если нужна помощь, центральная власть готова ее оказать. Будут. адресные субвенции на решение конкретных проблем в регионе. Например, ремонт дорог.

"Но и немало денег оседает в местных бюджетах – благодаря децентрализации. И использовать их эффективно – ответственность местной власти", – отметил премьер.

Ранее Владимир Гройсман заявил, что монетизация жилищных субсидий в Украине заработает с 1 января 2019 года.

"Сегодня стоят новые задачи в системе субсидий. Задача – монетизация субсидий для украинских граждан. Министерство социальной политики сегодня работает над этим вопросом. Мы выйдем на монетизацию с 1 января 2019 года", – заявил Гройсман.

По словам главы правительства, монетизация необходима, чтобы убрать какие-либо злоупотребления в системе субсидий.

"Мы знаем, что этими государственными ресурсами злоупотребляют те, кто в них не нуждается, и наша задача сегодня – изменить систему таким образом, чтобы эффективно защитить тех, кто нуждается в такой поддержке", – подчеркнул Гройсман.

По словам премьера, в Украине около семи миллионов домохозяйств получают субсидии.

Напомним, с 1 мая в Украине вступили в силу новые правила предоставления жилищных субсидий. Кабмин внес существенные изменения в программу субсидий. Согласно новым правилам, каждый 5-6-й получатель субсидии потеряет государственную помощь.