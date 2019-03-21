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Гройсман заявил о готовности Украины к полномасштабной монетизации субсидий

Сегодня, 16:30

Денег на реализацию инициативы хватает, заверил премьер

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
Гройсман заявил о готовности Украины к полномасштабной монетизации субсидий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1c1/949/5c41c1949cb0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1c1/949/5c41c1949cb0d.jpg ЖКХ Денег на реализацию инициативы хватает, заверил премьер

Кабинет министров полностью готов к полноценной монетизации субсидий в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы полностью готовы к монетизации субсидий. Ресурса в более чем 50 млрд гривен нам сегодня достаточно, чтобы каждый гражданин Украины получил средства", – сказал Гройсман в эфире одного из телеканалов.

Напомним, монетизация субсидий в Украине проходит в три этапа. Изначально предполагалось, что они будут такими:

  • с 1 января 2019 – "живые деньги" на банковский счет поступают тем, кто впервые обращается за помощью;
  • с 1 мая 2019 – монетизация касается тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период;
  • с 1 октября 2019 – полномасштабная монетизация, когда каждый, кто получает субсидию или льготу, будет получать их "живыми деньгами".

Однако 6 февраля 2019 года Кабмин внес изменения в правила назначения и выплаты субсидий. Новый порядок предусматривает, что те, кто оформил субсидию на отопительный сезон в прошлом году, будут получать ее размер "живыми" деньгами сразу, не дожидаясь окончания отопительного сезона.

Кроме того, Кабинет министров внес изменения в порядок назначения субсидий. Теперь срок просрочки по коммунальным платежам, при котором могут отменить госпомощь, с двух месяцев уменьшили до 30 дней. Изменение коснется украинцев, у которых сумма задолженности превышает 20 необлагаемых минимумов граждан, то есть 340 гривен:

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Тег субсидии, субсидия, Гройсман, Владимир Гройсман, монетизация

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