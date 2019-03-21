Гройсман заявил о готовности Украины к полномасштабной монетизации субсидий
Денег на реализацию инициативы хватает, заверил премьер
Кабинет министров полностью готов к полноценной монетизации субсидий в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Мы полностью готовы к монетизации субсидий. Ресурса в более чем 50 млрд гривен нам сегодня достаточно, чтобы каждый гражданин Украины получил средства", – сказал Гройсман в эфире одного из телеканалов.
Напомним, монетизация субсидий в Украине проходит в три этапа. Изначально предполагалось, что они будут такими:
- с 1 января 2019 – "живые деньги" на банковский счет поступают тем, кто впервые обращается за помощью;
- с 1 мая 2019 – монетизация касается тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период;
- с 1 октября 2019 – полномасштабная монетизация, когда каждый, кто получает субсидию или льготу, будет получать их "живыми деньгами".
Однако 6 февраля 2019 года Кабмин внес изменения в правила назначения и выплаты субсидий. Новый порядок предусматривает, что те, кто оформил субсидию на отопительный сезон в прошлом году, будут получать ее размер "живыми" деньгами сразу, не дожидаясь окончания отопительного сезона.
Кроме того, Кабинет министров внес изменения в порядок назначения субсидий. Теперь срок просрочки по коммунальным платежам, при котором могут отменить госпомощь, с двух месяцев уменьшили до 30 дней. Изменение коснется украинцев, у которых сумма задолженности превышает 20 необлагаемых минимумов граждан, то есть 340 гривен:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман заявил о готовности Украины к полномасштабной монетизации субсидий". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гройсман назвал движущую силу украинской экономики
Премьер-министр уверен, что стране нужно развивать углубленную обработку продукции
В Кабмине раскрыли детали о назначении субсидий в регионах
По словам Ревы, лучше всего налажена работа в Полтавской области