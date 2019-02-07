При долге за коммуналку более 340 грн будут лишать субсидии – решение Кабмина

Правительство Украины сократило срок задолженности, при котором отбирается субсидия на жилищно-коммунальные услуги

Фото: Сергей Николаев

При долге за коммуналку более 340 грн будут лишать субсидии – решение Кабмина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/47e/f47/5c547ef472169.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/47e/f47/5c547ef472169.jpg 2019-02-07T14:00:00+02:00 ЖКХ Правительство Украины сократило срок задолженности, при котором отбирается субсидия на жилищно-коммунальные услуги

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок назначения субсидий. Так, теперь срок просрочки по коммунальным платежам, при котором могут отменить госпомощь, с двух месяцев уменьшили до 30 дней. Такое изменение коснется только должников, у которых сумма задолженности превышает 20 необлагаемых минимумов граждан, то есть 340 гривен.

Также поводом для отказа во льготах не может быть долг, образованный по вине чиновников: отбирать субсидию не будут, если человек не сможет оплатить в срок коммунальные услуги из-за задержки Минсоцполитиками выплату монетезиторанных субсидий.

По данным Госстата, за прошлый год долги украинцев за коммунальные услуги увеличились на 23 млрд гривен – до 55,6 млрд гривен.

На декабрь 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 181,9 тыс. домохозяйств (по сравнению с декабрем 2017 года, произошло сокращениев 1,7 раза) – это составляет около 27,4% от общего количества домохозяйств Киевской области (662,8 тысяч). Всего с начала 2018 года было назначено 123,8 млн гривен субсидий этого вида, в том числе в декабре 2018 года – 21,03 млн гривен. Средний размер назначенных субсидий в декабре 2018 года составил 763,4 гривен.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о начале монетизации субсидий . В целом монетизация пройдет в три этапа, первый начался 1 января. Получателями живых денег станут те, кто обратился за госпомощью 1 января 2019 г., причем впервые. Таких людей будет немного — не более 100 тыс. чел., так как основная масса нуждающихся оформила субсидии до начала отопсезона — в сентябре-октябре 2018 года, ныне их насчитывается до 5 млн семей. Для таких субсидиантов ничего не изменится до конца отопсезона — 1 мая. Потом тем, кто получает субсидии и летом (их до 30%), надо будет переоформить заявление.

Также ранее сообщалось о количестве украинцев, которые получат выплаты субсидий "живыми" деньгами .

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