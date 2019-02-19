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Или подорожание газа, или дефолт: Гройсман рассказал о росте тарифов

Сегодня, 14:17

Повышение цены на газ стало вынужденным шагом, заверил премьер-министр

Фото: PxHere
Или подорожание газа, или дефолт: Гройсман рассказал о росте тарифов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dd9/d59/5c3dd9d592606.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dd9/d59/5c3dd9d592606.jpg ЖКХ Повышение цены на газ стало вынужденным шагом, заверил премьер-министр

Повышение цен на газ для населения в Украине было необходимым, потому что альтернативой такому шагу был только дефолт. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"У нас было два выбора: либо пойти на этот шаг, или уйти в дефолт. Я не мог допустить, чтобы страна вошла в дефолт. Нам хватило 90-х годов, когда все стали бедными в одну секунду. Поэтому мы построили систему социальной защиты в виде субсидий", – заявил Гройсман в эфире одного из телеканалов.

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При этом Гройсман напомнил, что с 2019 года субсидии в Украине начинают выплачивать "живыми" деньгами, а потому получатели смогут самостоятельно решать, как распоряжаться средствами, полученными за счет экономии энергоресурсов.

Напомним, цена на газ для населения была повышена с 1 ноября 2018 года. Если до повышения цены на газ для населения кубометр газа стоил 6 гривен 96 копеек, то с 1 ноября цена вырастет на полторы гривни – до 8 гривен 55 копеек. Еще на 20% газ для населения подорожает с 1 мая 2019 года.

Также ранее МВФ оценил субсидии и тарифы на газ в Украине:

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Тег газ, тарифы, цена на газ, Гройсман, тарифы, тариф на газ

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