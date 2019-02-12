МВФ оценил субсидии и тарифы на газ в Украине

Фонд советует полностью отказаться от государственного контроля над ценами

МВФ оценил субсидии и тарифы на газ в Украине 2019-02-12T14:56:00+02:00 ЖКХ Фонд советует полностью отказаться от государственного контроля над ценами

Цены на газ должны определяться рынком, а тем, кто нуждается в помощи, следует предоставлять четко сфокусированные субсидии. Об этом, комментируя повышение цены на газ для населения в Украине, заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман в интервью Finclub.

"За последние пять лет Украина осуществила поразительный прогресс в том, что она отходит от правительственного контроля над ценами на газ для домохозяйств и вместо этого обеспечивает те домохозяйства, которым это нужно, субсидиями из бюджета. В результате богатые домохозяйства платят существенную долю стоимости энергоносителей, которые они потребляют. А дополнительные поступления в бюджет обеспечивают ресурс, который используется для оказания помощи менее обеспеченным домохозяйствам, которые не могут полностью оплатить цену на энергоносители. Система субсидий была значительно расширена, и она обеспечивает систему социальной защиты для значительной части менее состоятельных домохозяйств", - сказал Люнгман.

Напомним, цена на газ для населения была повышена с 1 ноября 2018 года. Если до повышения цены на газ для населения кубометр газа стоил 6 гривен 96 копеек, то с 1 ноября цена вырастет на полторы гривни – до 8 гривен 55 копеек. Еще на 20% газ для населения подорожает с 1 мая 2019 года.

При этом эксперты объяснили, реально ли снизить цену на газ для украинских потребителей:

Тем временем Кабмин рассчитал экономический эффект от роста тарифов для населения. В правительстве отметили, что повышение цен на газ обеспечит дополнительные ресурс государственного бюджета в сумме 9 млрд гривен.

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