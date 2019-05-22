Сделать стартовой
26,11
29,14
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

Кабмин направил почти 40 миллионов гривен на жилье переселенцев – участников ООС

22 мая, 15:24

Большая часть средств пойдет на реконструкцию общежития под жилье для полицейских

Фото: пресс-центр НБУ

Кабинет министров направил почти 40 млн гривен на жилье внутренне перемещенных лиц из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, принимавших участие в антитеррористической операции / операции Объединенных сил.

Об этом информирует 22 мая пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

"Правительство утвердило порядок и объемы направления нераспределенного остатка средств, источником формирования которых в 2017 году были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения", – говорится в сообщении.

Министерству внутренних дел направляются 30 млн гривен на реконструкцию общежития под жилье для полицейских, которое находится в Северодонецк Луганской области, а Министерству социальной политики – 9,8 млн гривен для реализации программы субвенции местным бюджетам.

Напомним, в феврале первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по делам ветеранов Максим Бурбак заявил, что внутренние переселенцы, участвовавшие в АТО, в этом году получат больше средств на приобретение жилья, чем в 2018. По словам нардепа, в прошлом году атошники-переселенцы получили 25 млн гривен. В этом году, уверен он, расходы вырастут до 200 млн гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Кабмин, жилье, переселенцы, ато, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин направил почти 40 миллионов гривен на жилье переселенцев – участников ООС". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Реконструкция "хрущевок": в Кабмине рассказали о новом законопроекте

15 мая, 11:36

Документ не предполагает согласия на реновацию 100% жильцов

В Харькове двух переселенок лишили статуса и обвиняют в мошенничестве

29 апреля, 23:45

Правозащитники на их стороне

В Украине подорожали квартиры: Госстат подсчитал, как изменились цены за год

26 апреля, 08:12

"Первичка" дорожает медленнее, чем жилье в старом фонде

В Харькове люди полдня стоят в очереди ради права голоса на выборах президента

15 апреля, 16:11

Почти 17 000 избирателей решили поменять место голосования в Харьковской области

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку и Приватбанку

Обильное питье: печальные последствия

В Украине отменили "зеленый" тариф для солнечных электростанций

8 ошибок при чистке зубов, которые совершают почти все

Тайский правитель удивил мир женитьбой на генерале

Доктор Комаровский рассказал, каким должен быть детский ужин

Зеркаль отказалась от должности замглавы АП - СМИ

У 26-летней теннисистки обнаружили рак

Савченко на инаугурации Зеленского удивила нарядом

А вы видели жену Владимира Соловьева: только взгляните на нее

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

В Украине запретили популярное обезболивающее

Когда Троица: дата и сколько будем отдыхать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь