Кабмин направил почти 40 миллионов гривен на жилье переселенцев – участников ООС

Большая часть средств пойдет на реконструкцию общежития под жилье для полицейских

Фото: пресс-центр НБУ

Кабинет министров направил почти 40 млн гривен на жилье внутренне перемещенных лиц из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, принимавших участие в антитеррористической операции / операции Объединенных сил.

Об этом информирует 22 мая пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

"Правительство утвердило порядок и объемы направления нераспределенного остатка средств, источником формирования которых в 2017 году были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения", – говорится в сообщении.

Министерству внутренних дел направляются 30 млн гривен на реконструкцию общежития под жилье для полицейских, которое находится в Северодонецк Луганской области, а Министерству социальной политики – 9,8 млн гривен для реализации программы субвенции местным бюджетам.

Напомним, в феврале первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по делам ветеранов Максим Бурбак заявил, что внутренние переселенцы, участвовавшие в АТО, в этом году получат больше средств на приобретение жилья, чем в 2018. По словам нардепа, в прошлом году атошники-переселенцы получили 25 млн гривен. В этом году, уверен он, расходы вырастут до 200 млн гривен.

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