Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,97
30,21
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

Как уменьшить суммы в платежках за "коммуналку": советы эксперта

Сегодня, 14:36

Изменение бытовых привычек позволяет сохранить деньги

Как уменьшить суммы в платежках за "коммуналку": советы эксперта ЖКХ Изменение бытовых привычек позволяет сохранить деньги

В Украине завершается отопительный сезон – батареи станут холодными уже в ближайшие дни. Тем временем, долги украинцев за услуги ЖКХ растут. Сейчас задолженность составляет уже 63,5 млрд гривен. Хуже всего рассчитываются за "коммуналку" жители Донецкой, Луганской, Сумской и Черниговской областей – добросовестных клиентов там чуть больше половины. А вот довольно исправно платят за ЖКУ в Киевской, Львовской и Николаевской областях, где оплата достгает 85%.

"Сегодня" собрали советы специалиста, как уменьшить суммы в платежках, просто изменив бытовые привычки.

Когда в квартире никого нет, счетчик электричества продолжает крутиться. И это не только холодильник – энергию даже в выключенном режиме потребляют телевизор, микроволновка и даже забытая в розетке зарядка мобильного телефона. Вместе они "тянут" приблизительно 5 ватт в час – практически 40 киловатт в год. Это минимум 100 гривен только на трех приборах, подсчитывает специалист по энергоэффективности Петр Липинский. Сэкономить можно, вынимая вилки таких приборов из розеток.

Читайте также

Следующий шаг – стирка, использование посудомоечной машины и мультиварки по ночам. Но это принесет выгоду только при одном условии.

 "Переведение счетчика на двухзонный тариф. Ночью электроэнергия будет вдвое дешевле, чем днем", – говорит Липинский.

 
А простое выключение света, даже когда выходишь из комнаты всего на 10 минут, уменьшает платежку на 10 гривен в месяц.

Вторая по затратности позиция в домах украинцев – это вода. Казалось бы, сколько воды можно потерять, пока мы моем одну или две тарелки? На самом деле, если не выключить воду во время мытья посуды, за две минуты набежит целое ведро. Еще ведро бессмысленно слитой воды набирается, если не выключать воду во время чистки зубов. Хотя в целом для этой процедуры достаточно и стакана воды.

Кроме того, хозяевам советуют настроить сливной бачок унитаза. В него достаточно набирать по 7-8 литров, а не 10.

Немаловажной остается и экономия на отоплении. Но здесь придется вложить средства. Для накопления денег можно использовать межсезонье. Сначала затраты на проведение мероприятий по энергоэффективности ударят по карману, но вскоре докажут свое преимущество.

"Утепление стен частного дома может уменьшить расход газа в два-три раза", – подсчитал специалист.

А замена старых окон на новые позволит сохранить в жилище до 30% тепла.

Напомним, Фонд энергоэффективности ранее получил финансирование своих проектов. "Сегодня" узнавали, на какую компенсацию могут рассчитывать экономные жители ОСМД.

Подробнее о Фонде энергоэффективности читайте в статье "Чем украинцам поможет Фонд энергоэффективности".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег ЖКХ, коммуналка, экономия, ЖКУ, энергоэффективность, услуги ЖКХ

Вы сейчас просматриваете новость " Как уменьшить суммы в платежках за "коммуналку": советы эксперта". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, кому переназначат субсидию автоматически

Вчера, 16:31

По данным Минсоцполитики, переназначение субсидий пройдет в мае

Киевляне с 1 мая будут платить пеню за долги по коммуналке

Вчера, 13:19

По словам Пантелеева, пеня "небольшая, а больше символическая"

Кабмин разрешил "Нафтогазу" снизить цены на газ для населения

Вчера, 12:40

Соответствующее решение принял Кабмин 3 апреля

Украинцы увеличили долги за коммуналку еще на 22 миллиарда

1 апреля, 20:50

Всего в феврале украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 14,6 миллиарда гривен

Выплата субсидий "живыми" деньгами: Розенко призвал исправить ошибки

29 марта, 19:41

По его словам, монетизация субсидий продолжится в следующем отопительном сезоне

В Украине появляются первые компании, которые инвестируют в энергосберегающие проекты

27 марта, 20:50

Обновить нужно жилье, социальные объекты и предприятия, чтобы не тратить энергию впустую

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

В НКРЭКУ рассказали, что будет с ночным тарифом на свет

Почти близнецы: 7 звездных пар, в которых муж и жена похожи

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

Голливудские звезды, которые знают русский язык

Неформатные жены знаменитостей. Фото

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

''Зубы обломаете!'' Украинец красиво ответил на угрозы Совфеда РФ

Мужчина сгорел заживо: не сказал жене пароль от мобильного
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Сегодня, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

Вчера, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Вчера, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги