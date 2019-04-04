Как уменьшить суммы в платежках за "коммуналку": советы эксперта

Изменение бытовых привычек позволяет сохранить деньги

Как уменьшить суммы в платежках за "коммуналку": советы эксперта 2019-04-04T14:36:52+03:00 ЖКХ Изменение бытовых привычек позволяет сохранить деньги

В Украине завершается отопительный сезон – батареи станут холодными уже в ближайшие дни. Тем временем, долги украинцев за услуги ЖКХ растут. Сейчас задолженность составляет уже 63,5 млрд гривен. Хуже всего рассчитываются за "коммуналку" жители Донецкой, Луганской, Сумской и Черниговской областей – добросовестных клиентов там чуть больше половины. А вот довольно исправно платят за ЖКУ в Киевской, Львовской и Николаевской областях, где оплата достгает 85%.

"Сегодня" собрали советы специалиста, как уменьшить суммы в платежках, просто изменив бытовые привычки.

Когда в квартире никого нет, счетчик электричества продолжает крутиться. И это не только холодильник – энергию даже в выключенном режиме потребляют телевизор, микроволновка и даже забытая в розетке зарядка мобильного телефона. Вместе они "тянут" приблизительно 5 ватт в час – практически 40 киловатт в год. Это минимум 100 гривен только на трех приборах, подсчитывает специалист по энергоэффективности Петр Липинский. Сэкономить можно, вынимая вилки таких приборов из розеток.

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Следующий шаг – стирка, использование посудомоечной машины и мультиварки по ночам. Но это принесет выгоду только при одном условии.

"Переведение счетчика на двухзонный тариф. Ночью электроэнергия будет вдвое дешевле, чем днем", – говорит Липинский.



А простое выключение света, даже когда выходишь из комнаты всего на 10 минут, уменьшает платежку на 10 гривен в месяц.

Вторая по затратности позиция в домах украинцев – это вода. Казалось бы, сколько воды можно потерять, пока мы моем одну или две тарелки? На самом деле, если не выключить воду во время мытья посуды, за две минуты набежит целое ведро. Еще ведро бессмысленно слитой воды набирается, если не выключать воду во время чистки зубов. Хотя в целом для этой процедуры достаточно и стакана воды.

Кроме того, хозяевам советуют настроить сливной бачок унитаза. В него достаточно набирать по 7-8 литров, а не 10.

Немаловажной остается и экономия на отоплении. Но здесь придется вложить средства. Для накопления денег можно использовать межсезонье. Сначала затраты на проведение мероприятий по энергоэффективности ударят по карману, но вскоре докажут свое преимущество.

"Утепление стен частного дома может уменьшить расход газа в два-три раза", – подсчитал специалист.

А замена старых окон на новые позволит сохранить в жилище до 30% тепла.



Напомним, Фонд энергоэффективности ранее получил финансирование своих проектов. "Сегодня" узнавали, на какую компенсацию могут рассчитывать экономные жители ОСМД.

Подробнее о Фонде энергоэффективности читайте в статье "Чем украинцам поможет Фонд энергоэффективности".

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