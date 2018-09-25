Как вырастут тарифы на газ, тепло и свет: в Кабмине показали прогноз

В течение следующих трех лет тарифы на коммунальные услуги будут расти. Однако пока темпы их повышения будут ниже, чем прогнозировалось ранее. Такие выводы содержатся в консенсус-прогнозе на 2018-2021 годы, который подготовило Министерство экономического развития и торговли Украины.

Так, в апреле-2018 эксперты прогнозировали, что природный газ будет дорожать каждый год на 20%. Сентябрьский прогноз предусматривает подорожание в 2019 году на 19%, в 2020 году – на 15% и в 2021 – также на 15%. Напомним, Украина и МВФ договорились о росте цены на газ, однако точные цифры повышения тарифа не объявлены.

Горячая вода и отопление, согласно прогнозу, подорожают на 11,5% в 2019 году, в 2020 году – на 12%, а в 2021 году – на 15%. Ранее прогнозировалось, что рост составит 10%, 11% и 20% соответственно.

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Тарифы на электроэнергию, как считают эксперты, повысятся на 20,5% в 2019 году, на 20% – в 2020 году и еще на 20% в 2021 году. Ранее прогнозировалось, что рост составит 22%, 15% и 12% соответственно.

По электроэнергии то весной прогнозировалось, что украинцы будут платить на 22,5% больше по 2019 году, на 15% – в 2020 году и на 12,5% больше в 2021 году. В то же время осенью эксперты изменили мнение на следующее: 20,5%, 20% и 20% соответственно.

При этом эксперты ожидают в 2019 году рост ВВП на уровне 3%. Также они прогнозируют сокращение роста потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 9,5% в 2018 году, 7,4% – в 2019 году, 6% – в 2020 году и 5% – в 2021 году.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разобрался, как обстоит ситуация с субсидиями в Украине.