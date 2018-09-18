Украина и МВФ договорились о росте цены на газ – Коболев

Правительство Украины на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года. Об этом во время форума Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев.

"Принципиальная договоренность относительно постепенного увеличения цены и выведения украинского рынка на так называемый полный импортный паритет до апреля 2020 года – есть", – сказал он.

Коболев уточнил, что темп роста цены на газ сейчас обсуждается.

Миссия МВФ находится в Киеве с 6 сентября. Визит продлится до 19 сентября.

Ранее украинские СМИ уже сообщали, что Кабмин согласен на повышение цен на газ якобы на 23%. Официально никакие цифры не назывались, результаты переговоров не озвучивало ни украинское правительство, ни Международный валютный фонд.

Кроме того, сообщалось, что правительство и МВФ обсуждают вариант запуска новой программы финансирования stand-by, которая заменит действующую EFF до ее завершения. Эту информацию подтвердила представительница президента в Верховной Раде Ирина Луценко, однако правительство и МВФ новость не комментировали.

в Национальном банке Украины также отмечали, что в своих прогнозах исходят из повышения цен на газ для населения в Украина на 25% в 2018 году и на 15% в 2019 году. Впрочем, прогнозы Нацбанка будут меняться в зависимости от решения правительства:

Пока что в Украине "заморозили" цену на газ для населения до 1 октября - Кабмин продлил специальные обязательства для "Нафтогаза Украины" до конца сентября 2018. Если бы Кабмин не продлил постановление о спецобязательствах "Нафтогаза", в Украине пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – т.н. "импортный паритет", введения учета которого и требует МВФ. Формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после завершения консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отмечали, что цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда и решение проблемы поспособствует выделению Украине очередного транша финпомощи.