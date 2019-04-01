Коммунальные лайфхаки: 5 способов передать показания электросчетчика (и почему это важно)
Чтобы увидеть в платежке фактический объем потребленной электроэнергии, необходимо вовремя передать показания счетчика
Фиксируя показания счетчика ежемесячно 1 числа и передавая их с 1-го по 4-е, вы сберегаете деньги, ведь сумма к оплате за электроэнергию в платежке тогда рассчитывается по фактическим, а не средним показаниям. При этом сообщить актуальные данные "Киевским энергетическим услугам" удобно и просто онлайн.
Есть 5 способов передать показания "Киевским энергетическим услугам":
- самостоятельно указать их в Личном кабинете;
- сообщить через форму обратной связи на сайте kep.com.ua;
- написать в личные сообщения странице компании в Facebook;
- позвонить в контакт-центр по номерам (044/067/066) 277-18-18, в тоновом режиме нажать цифру "3", ввести номер личного счета (11 цифр) и показания счетчиков и подтвердить их;
- через оператора системы распределения, к сетям которого подключен объект (контакт-центр или Личный кабинет ОСР).
"Чтобы увидеть в платежке фактический объем потребленной электроэнергии, необходимо вовремя передать показания счетчика, – подчеркивает директор "Киевских энергетических услуг" Виктор Мельников. – Если клиент не передал актуальные данные с первого по четвертое число, количество потребленных киловатт*часов рассчитывается по среднесуточному потреблению на основании двух фактических показаний, переданных или зафиксированных ранее".
Однако если вы по каким-то причинам не успели своевременно передать показания, не стоит беспокоиться. Данные можно скорректировать в следующем месяце, чтобы в дальнейшем получить платежку с фактическими начислениями.
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