Коммунальные лайфхаки: 5 способов передать показания электросчетчика (и почему это важно)

Чтобы увидеть в платежке фактический объем потребленной электроэнергии, необходимо вовремя передать показания счетчика

Коммунальные лайфхаки: 5 способов передать показания электросчетчика (и почему это важно) //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ef1/429/5c3ef1429adde.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ef1/429/5c3ef1429adde.jpg 2019-04-01T09:21:00+03:00 ЖКХ Чтобы увидеть в платежке фактический объем потребленной электроэнергии, необходимо вовремя передать показания счетчика

Фиксируя показания счетчика ежемесячно 1 числа и передавая их с 1-го по 4-е, вы сберегаете деньги, ведь сумма к оплате за электроэнергию в платежке тогда рассчитывается по фактическим, а не средним показаниям. При этом сообщить актуальные данные "Киевским энергетическим услугам" удобно и просто онлайн.

Есть 5 способов передать показания "Киевским энергетическим услугам":

самостоятельно указать их в Личном кабинете;

сообщить через форму обратной связи на сайте kep.com.ua;

написать в личные сообщения странице компании в Facebook;

позвонить в контакт-центр по номерам (044/067/066) 277-18-18, в тоновом режиме нажать цифру "3", ввести номер личного счета (11 цифр) и показания счетчиков и подтвердить их;

через оператора системы распределения, к сетям которого подключен объект (контакт-центр или Личный кабинет ОСР).

"Чтобы увидеть в платежке фактический объем потребленной электроэнергии, необходимо вовремя передать показания счетчика, – подчеркивает директор "Киевских энергетических услуг" Виктор Мельников. – Если клиент не передал актуальные данные с первого по четвертое число, количество потребленных киловатт*часов рассчитывается по среднесуточному потреблению на основании двух фактических показаний, переданных или зафиксированных ранее".

Однако если вы по каким-то причинам не успели своевременно передать показания, не стоит беспокоиться. Данные можно скорректировать в следующем месяце, чтобы в дальнейшем получить платежку с фактическими начислениями.



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