Коммунальщики объяснили, что нужно делать, чтобы избежать прорывов на теплосетях

Замена коммуникаций по всей стране обойдется в триллион гривен, подсчитали в Минрегионе

Десятки прорывов зафиксированы за неделю на теплотрассах и водопроводах по всей стране. Один из последних и самых масштабных прорывов случился в Харькове – без тепла и горячей воды три района сидели двое суток.

А в Черниговской области Прилуки четыре дня тонули в фекалиях – прорвали центральный коллектор. Коммунальщики справились, но прогнившие коммуникации отслужили свой срок и давно требуют замены.

Тоненькой струйкой бьет кипяток из продырявленной трубы в одном из спальных районов столицы. Без тепла остались три хрущевки. Здешние трубы служат уже 40 лет – срок эксплуатации превышен вдвое.

"Вода – это поток, который вымывает, со временем истощает, толщина стенки уменьшается, происходят разные виды коррозий. На особенно прогнивших участках труба уже не выдерживает рабочего давления, и бах – дыра", – объяснила директор коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" Юлия Орел.

Избежать прорывов поможет только полная замена коммуникаций по всей стране, объясняют коммунальщики. Киев уже анонсировал капитальный ремонт, ведь из 20 тысяч километров столичных труб 90% износились.

"Необходимо около миллиарда евро. Мы рассчитываем в течение 10 лет привлечь такие средства и выполнить соответствующие работы", – рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

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"Капитального ремонта в тарифе нет, есть только текущие вещи, которые касаются обслуживания и содержания сетей", – добавил заместитель директора департамента Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Виктор Токаренко.

Сколько гривен ежемесячно отдает украинец на ремонт труб – объясняет эксперт по вопросам ЖКХ Святослав Павлюк. В качестве примера он взял берет тариф на тепло в Кривом Роге, который без НДС составляет 1200 гривен в месяц.

"1100 гривен – это стоимость на генерацию на тепло, и 100 грн – стоимость на транспортировку этого тепла. Здесь включены 10 гривен – так называемые амортизационные расходы, – которые идут на содержание сетей... В масштабе города эти деньги – просто пыль. Это максимум на латание дыр", – объяснил Святослав Павлюк.

Замена коммуникаций по всей стране обойдется в триллион гривен, подсчитали в Минрегионе. Госбюджет таких расходов не потянет, поэтому планируют подключить международных инвесторов. Уже сейчас на деньги Всемирного банка в кредит меняют трубы в 15 городах Украины.