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Крупные суммы в платежках для жителей Смелы заинтересовали прокуратуру

Сегодня, 17:27

В Смеле прокуроры начали досудебное расследование из-за высоких сумм в платежках

В Смеле прокуратура расследует огромные суммы в платежках
В Смеле прокуратура расследует огромные суммы в платежках. Фото: Сегодня
Крупные суммы в платежках для жителей Смелы заинтересовали прокуратуру //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/829/9e7/5c68299e714c5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/829/9e7/5c68299e714c5.png ЖКХ В Смеле прокуроры начали досудебное расследование из-за высоких сумм в платежках

В Черкасской области прокуратура заинтересовалась высокими суммами за тепло в платежках жителей Смелы. Открыто досудебное расследование по факту покушения на присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, ранее возмущенные высокими тарифами жители города собрались в помещении городского совета с платежками за январь – суммы в них колебались от двух тысяч гривен за небольшую однокомнатную квартиру до восьми тысяч – за трехкомнатную.

Глава коммунальной теплопоставляющей компании, в свою очередь, доказывал, что тарифы оправданы, поскольку треть смелян перешла на индивидуальное отопление, а потому не платит за места общего пользования, и потому тем, кто имеет централизованное отопление, приходится платить больше.

"2249 с копейками вообще к оплате. Вы представьте себе, это вообще ни в какие ворота! Я инвалид второй группы. Инвалид войны второй группы", – заявила жительница Смелы Анна Музурантова.

В свою очередь, исполняющий обязанности городского головы Смелы Виктор Федоренко заявил, что люди были не готовы "прикрутить" тепло.

"Где нужно смотреть, контролировать погодные условия, где нужно не форточки открывать, а где-то вентиль, если плюсовая температура, прикрутить, чтобы меньший расход", – заявил он.

Напомним, в феврале жители Смелы перекрыли трассу Киев – Днепр. Тогда после серии сюжетов "Сегодня" о пикетах коммунального предприятия местными жителями и дорогах, перекрытых отчаявшимися людьми, поставки газа были восстановлены.

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Тег ЖКХ, расследование, прокуратура, платежки, Смела, Черкасская область

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Сегодня

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