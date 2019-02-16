Крупные суммы в платежках для жителей Смелы заинтересовали прокуратуру
В Смеле прокуроры начали досудебное расследование из-за высоких сумм в платежках
В Черкасской области прокуратура заинтересовалась высокими суммами за тепло в платежках жителей Смелы. Открыто досудебное расследование по факту покушения на присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.
Напомним, ранее возмущенные высокими тарифами жители города собрались в помещении городского совета с платежками за январь – суммы в них колебались от двух тысяч гривен за небольшую однокомнатную квартиру до восьми тысяч – за трехкомнатную.
Глава коммунальной теплопоставляющей компании, в свою очередь, доказывал, что тарифы оправданы, поскольку треть смелян перешла на индивидуальное отопление, а потому не платит за места общего пользования, и потому тем, кто имеет централизованное отопление, приходится платить больше.
"2249 с копейками вообще к оплате. Вы представьте себе, это вообще ни в какие ворота! Я инвалид второй группы. Инвалид войны второй группы", – заявила жительница Смелы Анна Музурантова.
В свою очередь, исполняющий обязанности городского головы Смелы Виктор Федоренко заявил, что люди были не готовы "прикрутить" тепло.
"Где нужно смотреть, контролировать погодные условия, где нужно не форточки открывать, а где-то вентиль, если плюсовая температура, прикрутить, чтобы меньший расход", – заявил он.
Напомним, в феврале жители Смелы перекрыли трассу Киев – Днепр. Тогда после серии сюжетов "Сегодня" о пикетах коммунального предприятия местными жителями и дорогах, перекрытых отчаявшимися людьми, поставки газа были восстановлены.
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